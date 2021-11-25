Сколько стоит заказать Славу Каминскую на корпоратив: четырехзначное число, которое удивит

Певица Слава Каминская уже полгода позиционирует себя как сольная артистка. После распада группы некоторое время она еще выступала как участница "НеАнгелов", но сейчас принимает заказы для собственного проекта SLAVA KAMINSKA. Женщина призналась, сколько стоят ее услуги.

По словам Каминской, ее сольный проект еще до сих пор не окупился и "не вышел в 0". За последние несколько месяцев ей удалось собрать большую команду, которой она доверяет и советуется по выпуску песен и других шагов в карьере.

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Из-за ситуации с ковидом, я не знаю когда я выйду в 0. Мне иногда кажется, что проект SLAVA KAMINSKA – это больше мои амбиции. Но сейчас, когда появилось больше корпоративов, появилось и больше веры в то, что это коммерческий проект, где я могу петь что хочу,

– отметила Слава.

На вопрос, сколько стоит корпоратив с ее участием, она ответила неохотно – 8 тысяч евро за 10 песен. Что касается новогодней ночи, то ее услуги стоят вдвое дороже.

Что касается видеоклипа Slava Bogu, который звезда сольно выпустила в июне 2021 года, то Каминская отказалась называть сумму, которую оставила съемочной команде. Но намекнула, что более 10 тысяч долларов.

Слава Каминская – Slava Bogu: смотрите видео онлайн

Почему раньше не ушла в сольное "плавание"

Несмотря на успешную 15-летнюю карьеру Славы в составе группы "НеАнгелы", она неоднократно думала уйти из группы. Но тогда звезда выбрала другие приоритеты.

На тот момент я понимала, что мне не хватит времени на детей и мужа. Тогда у нас начали ухудшаться отношения с Эдгаром, из-за того, что редко виделись. И еще мне сольной карьеры к этому всему не хватало,

– прокомментировала певица.

Что касается заработка в инстаграме, как это сейчас делают немало звезд благодаря большой аудитории и рекламе, Слава заявила, что ей лень этим заниматься.

"Я не зарабатываю на инстаграме, мне лень этим заниматься. Я не хочу быть как бы на "барыжном" рынке. Раньше этим занималась кума, но теперь она занята личной жизнью и ей некогда рыться в инстаграме. Мы не ссорились. А вот другого человека я не нашла", – сказала Каминская.