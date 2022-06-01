"Сколько любви в глазах мужа": подписчики любуются Зеленскими на официальной встрече

Днем ранее, 31 мая, состоялась встреча Зеленских и президента Словакии Зузана Чапутова. Они обсудили важные моменты по вопросам образования и культуры, но в это время фотографы смогли уловить несколько интимные и особенные моменты между президентскими супругами.

Первая леди Украины написала, что благодарна за визит Зузаны Чапутовой, поскольку она вместе со всей страной принимает многих украинских переселенцев во время войны. С ней Зеленская обсудила создание в Словакии Украинского культурного центра – второго после такого заведения в Литве. А также поблагодарила за создание временных экзаменационных центров для украинских абитуриентов.

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Это очень важно для нас, потому что образование не должно прекращаться. Для Украины это такая же стратегическая область, как и медицина. Напомним, что Словакия – одна из тех стран, которая прямо высказалась за кандидатство Украины в ЕС. Не забудем вашу поддержку, словацкие друзья!

– поделилась Елена Зеленская.

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"Как он смотрит на нее..."

Но поклонникам первой леди Украины, похоже, было гораздо интереснее наблюдать за "химией", которая уже не в первый раз происходит между Еленой и Владимиром на публике. Фотографы показали, как президент Украины явно увлекается своей женой и тем, как она общается с другими. Во время встречи с президентом Словакии и за столом они часто смотрели друг на друга, а на последнем совместном фото они взялись за руки. Это не смогли не прокомментировать поклонники. Комментарии оставили как иностранцы, так и украинцы: