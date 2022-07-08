Кондратюк – подлый человек, – Козловский назвал сумму, которую виноват экс-продюсеру

Конфликт между певцом Виталием Козловским и его экс-продюсером Игорем Кондратюком длится уже 10 лет. Причиной послужили денежные претензии. Сколько артист должен Кондратюку – узнайте дальше.

Козловский прекратил сотрудничество с Кондратюком в 2012 году. Тогда из-за денег у них возникла ссора, Кондратюк подал на бывшего подопечного в сумму. Тяжба продолжается до сих пор. Виталий признался, что этот долг все 10 лет не дает ему жить спокойно.

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Что говорит Козловский о Кондратюке

Отец Козловского жил во Львове, но два года назад артист продал львовскую квартиру и перевез папу в Киев, чтобы быть ближе к нему. В августе 2021 года папа Виталия умер. Тогда артист даже думал продать новую квартиру отца, чтобы расплатиться с продюсером. Однако понял, что этих денег не хватит.

Кондратюк – подлый человек! Мой отец болел и умер преждевременно из-за переживаний. Он мне говорил: "Сын, я вижу эту несправедливость, но ничего не могу сделать",

– поделился Козловский.

По словам Виталия, экс-продюсер хочет получить не только задолженность, но дополнительно по 5 тысяч долларов за каждую песню. Если Козловский хочет исполнять старые хиты, должен заплатить. Пока он даже не может пользоваться банковскими карточками, поскольку не уплатил Игорю долги.

На мне висят миллионы, которые я должен ему заплатить. Я не пользуюсь карточками, потому что любая цифра, 100 гривен, 50, которые попадут на эту карту, сразу будут арестованы,

– признался Козловский.

Во время войны Виталий полностью потерял источник заработка. Он выступает перед военными, но эти концерты полностью благотворительны. Певец стремится построить семью, однако не хочет тянуть в новую жизнь долги, уже 10 лет не дающие ему спокойно жить.

Интервью Виталия Козловского: смотрите видео онлайн