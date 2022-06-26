Склоняли к сотрудничеству, – к брату Игоря Кондратюка приезжали работники ФСБ
Источник:"Украинская правда"
Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк родом из Херсона. Сейчас город и область находятся во временной оккупации, там остались родные продюсера. Игорь рассказал, что домой к его брату приходили сотрудники ФСБ и склоняли к измене.
Сейчас брат Кондратюка уехал с оккупированных территорий и находится в безопасном месте, однако за время войны ему пришлось пообщаться с российскими захватчиками.
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Игорь Кондратюк о пребывании брата в оккупации
Продюсер рассказал, что домой к брату приезжали сотрудники ФСБ. Они пытались склонить мужчину к измене Украины, стать коллаборантом.
К моему брату приходили. Вели какие-то переговоры. Когда он еще находился дома, работники ФСБ приехали машиной на херсонских номерах. Склоняли его к сотрудничеству,
– поделился Кондратюк.
Однако брат продюсера отказал россиянам, они ушли. Кондратюк отмечает, что неважно, что он сказал им, потому что была задача не сотрудничать и выжить. К счастью, это удалось сделать.
По словам Кондратюка, у работников ФСБ были определенные списки лиц, которые были при руководстве или на выборных должностях. А его брат когда-то был заместителем председателя города Голая Пристань в Херсонской области.
Более 10 лет он был заместителем председателя Голой Пристани. После выборов сменилась власть и мужчина начал заниматься другими делами. ФСБ приезжала ко всем, кто хоть как-то был в руководстве и на выборных должностях. Некоторых забирали надолго. Так забрали бывшего мэра, покровителем которого был мой брат. Мужчине более 70 лет,
– рассказал Игорь.
Были случаи, когда россияне приезжали к людям несколько раз. Они склоняют к коллаборации. Большинство людей отказываются, но некоторые не выдерживают давление.
Игорь Кондратюк также пострадал из-за оккупантов
Также российские кафиры оставили "сюрприз" Игорю Кондратюку. 14 марта в дом продюсера прилетел снаряд. Дом Кондратюка расположен недалеко от Киева, где долгое время находились российские военные. К счастью, в момент попадания снаряда в доме никого не было.
Игорь и его семья уехали оттуда еще 2 марта, когда в нескольких километрах от них были российские танки.