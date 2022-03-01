С*ки, вы забираете мое детство, – Дантес эмоционально отреагировал на обстрелы родного Харькова

Пока шли переговоры на Припяти, российские ракеты беспощадно бомбили Харьков, убивали гражданских и детей. Один из снарядов взорвал центральную площадь города, где Владимир Дантес провел свое детство. Так что смолчать певец не мог.

33-летний артист родился в Харькове в семье полицейского, но в начале 2000-х поехал покорять столицу. Сейчас он с женой Надеждой Дорофеевой прячется в бомбоубежище, а за родной город, по которому оккупанты гатят и днем, и ночью, ему ужасно болит.

К теме Путин, хочу, чтобы ты умирал в муках – как звезды и уроженцы Харькова реагируют на обстрелы

Владимир Дантес об обстрелах Харькова

Я ненавижу власти РФ! Вы забираете жизни, дома, вы, суки, забираете моё детство! Я не знаю каким нужно быть зверем, чтоб отдать такой приказ. Я не знаю каким нужно быть чудовищем, чтоб выполнить этот приказ,

– эмоционально выразился Владимир Дантес.

Он добавил, что по площади Свободы, на которой российские войска не оставили "живого" места, он 12 лет ходил во дворец детского и юношеского творчества, а в ОГА получал стипендию как одаренный ребенок, "гулял, рос и становился тем, кем есть".

Дантес последний раз обратился к русскому народу с просьбой "собрать мозги и выходить с призывом вывести войска РФ из Украины", ведь эта война забирает и калечит жизнь людей, которых они называли ближайшими соседями.

Читайте также Идите к мэру, депутату, в Кремль или нах*й, – Екатерина Репьяхова обратилась к россиянам

Полный текст публикации Владимира Дантеса:

Я ненавижу власти РФ! Вы забираете жизни, дома, вы, суки, забираете моё детство! Я не знаю каким нужно быть зверем, чтоб отдать такой приказ. Я не знаю каким нужно быть чудовищем, чтоб выполнить этот приказ.

Это центр города! Самая большая площадь Европы. Каждый вторник, четверг и воскресенье на протяжении 12 лет я был во дворце детского и юношеского творчества. Это просто в 150 метрах. В этом здании, которого больше нет, я получал стипендию, как одаренный ребёнок. Возле этого здания были самые красивые фейерверки страны и самые масштабные концерты. 20 лет я здесь гулял, рос и становился тем кем я есть.

Но вам не просто нужно уничтожить здание. Вам нужны жертвы! Вам нужны жизни людей, которые были самыми близкими вашими соседями!

Президент РФ решил показать свою силу убивая и разрушая всё на своём пути! Что/Кто следующий? Вам неважно!!!

Желаю всем в этой цепочке гореть в аду! А всем остальным, кто ещё не сделал то за что будет проклят миром, желаю собрать свои мозги и выходить с призывом вывести войска РФ из Украины!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!