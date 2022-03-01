33-річний артист народився у Харкові в родині поліцейського, але на початку 2000-х поїхав підкорювати столицю. Зараз він з дружиною Надею Дорофєєвою ховається в бомбосховищі, а за рідне місто, по якому окупанти гатять і вдень, і вночі, йому страшенно болить.

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Володимир Дантес про обстріли Харкова

Я ненавиджу владу РФ! Ви забираєте життя, будинки, ви, с*ки, забираєте моє дитинство! Я не знаю, яким треба бути звіром, щоб дати такий наказ. Не знаю, яким треба бути чудовиськом, щоб виконати цей наказ,

– емоційно висловився Володимир Дантес.

Він додав, що по площі Свободи, на якій російські війська не залишили "живого" місця, він 12 років ходив у палац дитячої та юнацької творчості, а в ОДА – отримував стипендію як обдарована дитина, "гуляв, ріс і ставав тим, ким є".

Так, Дантес востаннє звернувся до російського народу з проханням "зібрати мізки й виходити з закликом вивести війська РФ з України", адже ця війна забирає та калічить життя людей, яких вони називали найближчими сусідами.

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Повний текст публікації Володимира Дантеса:

Я ненавиджу владу РФ! Ви забираєте життя, будинки, ви, с*ки, забираєте моє дитинство! Я не знаю, яким треба бути звіром, щоб дати такий наказ. Не знаю, яким треба бути чудовиськом, щоб виконати цей наказ.

Це центр міста! Найбільша площа Європи. Щовівторка, четверга та неділі протягом 12 років я був у палаці дитячої та юнацької творчості. Це просто за 150 метрів. У цьому будинку, якого більше немає, я отримував стипендію, як обдарована дитина. Біля цієї будівлі були найкрасивіші феєрверки країни та наймасштабніші концерти. 20 років я тут гуляв, ріс і ставав тим, ким я є.

Але вам не просто потрібно знищити будівлю. Вам потрібні жертви! Вам потрібні життя людей, які були найближчими вашими сусідами!

Президент РФ вирішив показати свою силу вбиваючи та руйнуючи все на своєму шляху! Що, хто наступний? Вам неважливо! Бажаю всім у цьому ланцюжку горіти в пеклі! А всім іншим, хто ще не зробив те, за що буде проклятий світом, бажаю зібрати свої мізки й виходити з закликом вивести війська РФ з України.

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