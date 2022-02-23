Скажите Путину, чтобы забрал танки и своих солдат, – дочь военного написала письмо королеве

На обострение ситуации на границе реагируют даже дети. 10-летняя дочь пограничника из Кропивницкого, который погиб 7 лет назад на фронте, обратилась к Елизавете II с просьбой поговорить с Путиным.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину вызывает страх, панику, ненависть. За годы войны на Донбассе тысячи детей остались без родителей. Одной из них является Саша Матвиенко, отец которой погиб на передовой 7 лет назад, когда ей было всего 3 года.

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Саша Матвиенко обратилась к королеве Великобритании

Вместе с мамой Саша Матвиенко написала письмо Елизавете II. А репетитор по английскому языку помогла с переводом.

"Ваше Величество! Я, Саша Матвиенко, из украинского города Кропивницкий. Мне 10 лет, 7 из которых я живу без папы. Он был военным, его убили на войне на Донбассе. Мне очень грустно, что мы теперь только вдвоем с мамой. Сейчас Россия снова пугает мою страну великой войной, а война — это когда гибнут отцы и много, много мирных людей. Я Вас очень прошу, скажите Путину, чтобы он забрал свои танки и своих солдат из нашей земли. Я видела на фото, что у вас маленькие правнуки. Они счастливы, потому что у них есть папа и мама. Я желаю Вам мира и быть здоровой. Очень верю, что Вы уважаемая дама – Королева Великобритании, прочтете мое письмо и попросите российского Путина не убивать украинских людей", – именно с такими словами дочь погибшего пограничника обратилась к Ее Величеству.

Саша Матвиенко написала письмо королеве Елизавете II / Фото ГПСУ

Как погиб отец Саши

Андрей Матвиенко вместе с собратьями возвращался после выполнения задания по охране и обороне государственной границы по маршруту г. Амвросиевка – пункт пропуска "Успенка". Всего за 1,6 километра до пункта пропуска, автомобиль, в котором они ехали, взорвался. Несколько военнослужащих были ранены осколками. Среди них был и Андрей. Врачи сражались за его жизнь, однако в госпитале сержант умер.

Тогда маленькая Саша осталась без папы и впоследствии вместо него получила Орден "За мужество". Отец Саши сделал все, что от него зависело, чтобы защитить родную землю. Теперь она вместе с мамой стремится хоть как-то помочь Украине.

"Возможно, эта почтенная дама, прочитав наше послание, проникнется нашей болью и судьбой Украины и сделает хотя бы попытку повлиять на нашего северного соседа и сдержать его агрессию", – сказала супруга погибшего Матвиенко – Ирина.

Саша Матвиенко пишет письмо королеве Елизавете II / Фото ГПСУ

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