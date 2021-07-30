Скандальный продюсер Боднарчук раскритиковал выступление Тины Кароль: ответ звезды
Источник:DOROTYE
Украинский продюсер Олег Боднарчук, который переехал в Россию и теперь строит карьеру там, высказался о выступлении Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend. Сама артистка якобы назвала мужчину "уродом".
Продюсер Олег Боднарчук, известный своими скандальными заявлениями, дал новое интервью. В нем он рассказал о том, как работал с украинскими артистами. С Тиной Кароль он даже конфликтовал.
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Олег Боднарчук о работе с Кароль
Продюсер заявил, что ему было сложно работать с Тиной Кароль. С ней он не сотрудничает уже давно, в частности, из-за ситуации на "Голосе страны".
На "Голосе" у нее куча плохих идей была, задача состояла в одном – победить. И для этого все средства были хороши. А они мне не очень подходили. Например, ни с того ни с сего мальчик поет песню про Тараса Петриненко, и она ему вдруг нацепила мак – символ 9 мая,
– рассказал Боднарчук.
"Я помню, мы так поссорились, я говорю: "Зачем ему этот мак? Это же ни к чему". Она говорит: "Мне нужно". И я понял, что она таким образом каким-то людям намекает, чтобы они за него голосовали. Это же символ, который к песне не имел отношения", – заявил мужчина.
Боднарчук о выступлении Тины Кароль на Atlas Weekend
Продюсер признался, что хорошо относится к плагиату и сам его часто использует. В частности, он использовал одно из выступлений Бейонсе для постановки Светланы Лободы. Концерт Тины Кароль он тоже считает неоригинальным.
"Там сборная всех шоу, которые я только знал и видел. Змея из шоу Бритни Спирс, помню даже шоу, в 2014-м году Ани Лорак поднималась на плунжере, прикрепленные файеры, которые книзу срабатывали. Это все уже было. А сам прием – человек на сцене выступает, его снимают, выдают на экраны с обработкой – это U2 начале 2000-х. Затем Бейонсе взяла у них, сделала по-своему, потом Тина Кароль взяла у Бейонсе сделала по-своему", – сказал Боднарчук.
Как ответила Тина Кароль
Певица якобы ответила на инстаграм-сториз своего фан-клуба, в котором опубликовали отрывок из интервью. Она назвала продюсера "уродом".
Тина Кароль отреагировала на слова Боднарчука / Фото из инстаграм-сториз
Другие высказывания Боднарчука
- Олег Боднарчук не хочет называть себя украинским продюсером, поскольку реализовал себя в России. Там он часто устраивает шоу или делает постановки для звезд.
- Он отметил, что с 2014 по 2019 год не работал в стране-агрессоре, однако впоследствии стал постановщиком номеров на российской премии "Муз-ТВ", которая состоялась 4 июня в Москве.
- Олег Боднарчук также является продюсером украинского исполнителя Alekseev.
- Недавно мужчина заявил, что в украинском шоу-бизнесе нет рынка, звезд и конкуренции. В интервью он сказал, что в Украине есть только 3 певицы – Оля Полякова, Тина Кароль и Настя Каменских.