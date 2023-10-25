Продюсер Поляковой раскрыл новые подробности "лакшеры" свадьбы во Львове: "Торт пластиковый"

В октябре во Львове отгремела грандиозная свадьба экс-прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы. Молодожены отпраздновали романтическое событие с огромным размахом. Так, на праздник были приглашены звездные артисты, которые развлекали гостей. В частности, на свадьбе выступила Оля Полякова.

Кроме того, украинцы обратили внимание на свадебный торт. По слухам, он стоил около 100 тысяч гривен. Впрочем, продюсер Поляковой заверил, что это неправда, поскольку кондитерское изделие почти полностью было пластиковым, а только верхняя часть настоящая.

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Ясинский рассказал о торте на скандальной свадьбе

Я знаю, например, от одного артиста, который был там, что торт этот пластиковый, а настоящий торт был только на вершине. Мне не очень это интересно, но думаю, что возмущенным людям интересно было бы узнать, что там на самом деле происходило,

– поделился продюсер.

Что Ясинский думает о "лакшере" свадьбе

Прежде всего, продюсер отметил, что молодожены не имели морального права делать столь масштабный праздник. Но даже несмотря на полномасштабное вторжение богатые люди в Украине как были, так до сих пор есть поэтому, по словам Ясинского, пышные гуляния и проходят. Они зарабатывают эти деньги разными способами и это, как заметил Михаил, правда жизнь от которой люди стараются спрятаться. Так что мужчина считает, что не свадьба зашквар, а наша экономика и наше сознание – это зашквар.

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Сколько Оле Поляковой заплатили за выступление на свадьбе во Львове

В недавнем заявлении продюсера исполнительницы стало известно, что Оля Полякова получила гонорар, который превысил 10 000 долларов, но не меньше 25 000 долларов.

Однако важно отметить, что большая часть этого дохода направляется на команду и фонд певицы.

Кроме того, продюсер поделился, что на концерте 26 октября в Киеве исполнительница раскроет подробности своего гонорара и его распределения.

"Люди говорят, что я оправдываюсь, нет, я хочу объяснить природу определенных процессов. Это не 25 и это не 10. Большая часть идет на работу команды и в фонд артиста. Если Оля заработала 4-5 тысяч долларов, то было бы хорошо. Куда она их потратила, мы увидим на концерте", — отметил Михаил Ясинский.