Украинка в клипе Hozier и российский след в видео Тины Кароль: музыкальные новинки апреля
Для любителей музыки апрель прошел с веянием все более близкого конкурса Евровидения и отличными премьерами от исполнителей. Смотрите лучшие новинки в сфере музыки, которые вышли в этот месяц.
Апрель запомнится поклонникам громким, но коротким скандалом с Тиной Кароль и новостями о приближающемся Евровидении. 24 Канал собрал интереснейшие музыкальные новости этого месяца.
Смотрите также Вы очень сильны, – Alessandra из Норвегии о Евровидении, Мисс Украина Вселенная и TVORCHI
Вышедшие в апреле музыкальные новинки
Бумбокс и Сергей Жадан – Правда
Эта песня – оригинальная версия трека, который вы могли слышать в фильме Мирный-21. Текст к нему был написан задолго до полномасштабного вторжения. Но клип отражает всю его боль – там показаны украинские герои.
Бумбокс и Сергей Жадан – Правда: смотрите видео онлайн
Коля Серга – Додому
Ценность этого трека состоит в том, что военный и артист написал его экспромтом вместе с другим защитником. На концерте "Культурного десанта" он попросил спеть песню о победе и они вместе создали новый трек.
Коля Серга – Додому: смотрите видео онлайн
GOLUBENKO И SADSVIT – Дотики
Совместная работа украинских артистов рассказывает о незабываемых ощущениях после романтических отношений. Упоминание о них напоминает музыкантам опеки, которые они пытались передать в совместном треке.
GOLUBENKO И SADSVIT – Дотики: смотрите видео онлайн
O.Torvald – Дихай
Это первая за два года песня музыкантов. Она рассказывает об накрывающих человека эмоциях и с которыми трудно справиться. Чтобы передать эту метафору, Женя Галич лежал в бассейне в виде постепенно наполняемой водой больничной палаты.
O.Torvald – Дихай: смотрите видео онлайн
Hozier – Eat Your Young
Новая песня Hozier покорила тренды соцсетей еще до ее релиза. В апреле вышел и клип на композицию, где снялась голливудская звезда украинского происхождения Иванна Сахно. Видеоработа полна смыслов – есть о чем задуматься.
Hozier – Eat Your Young: смотрите видео онлайн
Музыкальные новости апреля
18 апреля состоялась церемония награждения музыкальной премии YUNA-2023. В этом году организаторы адаптировали премию к событиям Великой войны и вместо привычных номинаций решили выбрать 12 песен-победителей под лозунгом "Песни несокрушимой Украины".
Среди победителей в этом году известны всем украинцам песни: 2step от Антител и Эда Ширана, знаменитый трек о псе Патроне, хит "Біля серця" от KOLA и, конечно же, ремикс "Червоної калини" от The Kiffness.
Музыкальные скандалы этого месяца
Артист Wellboy со скандалом ушел из компании Papa music. Он заявил, что хочет двигаться самостоятельно, а помогать ему в этом Марина Останкова. Но продюсер компании Евгений Триплов не захотел так просто отпускать Антона и признался, что Марина была уволена из Papa music еще год назад вроде бы из-за алкоголизма.
У Wellboy отбирали страницу и делали заявления от его имени, потом Антон все опровергал. В любом случае, Триплов утверждает, что артист должен выплатить лейблу 2 миллиона гривен как компенсацию. Ведь все его хиты принадлежат компании. Когда скандал затих, еще одна певица заявила, что уходит из лейбла – Viktoria Niro.
Вельбой / Фото с инстаграма артиста
Русский след обнаружили в новом клипе Тины Кароль. Она представила двуязычную песню Honey & Мед и клип на нее. В списке работавших над видеоработой людей обнаружили россиян. Но артистка быстро отреагировала на их причастность и заверила – предательства нет.
Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности вообще нет. Всех этих людей я не знаю и с ними не касаюсь,
– говорила звезда.
Уже на следующий день Тина Кароль заявила, что удаляет клип, что успешно сделала. Но призналась, что это больно для нее, потому что ролик посвятила покойному мужчине.
Тина Кароль – Honey & Мед: слушайте онлайн
Новости Евровидения
Музыкальный конкурс все ближе и ближе. В Ливерпуль приезжают первые артисты и представители стран, чтобы испытать сцену конкурса. В конце апреля и начале мая прошли репетиции полуфиналов. А в город тем временем уже прибыли TVORCHI.
TVORCHI в Ливерпуле / Фото с инстаграма Суспильне Евровидение
Евровидение-2023 будет проходить от имени Украины, поэтому на конкурсе можно будет увидеть множество украинских артистов. В полуфиналах будут петь Мария Яремчук, OTOY, Alyosha и Злата Дзюнька. В финале также услышим украинцев: не обойдется без Kalush Orchestra, Верки Сердючки, Джамалы, Тины Кароль и Go_A. Другие артисты выступят в фан-зоне Евровидения.
К слову, из-за такого набора музыкантов разгорелось обсуждение. Руслана выразила непонимание тем, почему ее не приглашают спеть на сцене конкурса, победу в котором она принесла Украине впервые. И хотя режиссеры утверждают, что артистка задействована в эфире Евровидения, команда уверяет, что это не так.
Руслана выиграла на Евровидении в 2004 году / Фото из инстаграма Русланы
Яркий новый артист
17-летний музыкант Ярослав Карпук, более известный как YAKTAK, создает настоящие хиты, мгновенно залетающие в тренды в социальных сетях. Он начал с каверов – по-своему спел "Гуцулку Ксеню". Уже потом начал выпускать свои композиции. Сейчас YAKTAK не только сам пишет песни, но и создает коллаборацию с другими украинскими музыкантами. Больше о YAKTAK можно узнать у нашем с ним интервью.
YAKTAK и DOVI – Чекає вдома: смотрите видео онлайн