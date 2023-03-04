Взято под контроль: в Минкульте отреагировали на скандальные заявления комика Щегеля

Стендапер Андрей Щегель сбежал из Украины и рассказал, что сделал это благодаря Минкульту, потому что назвал себя артистом. В министерстве прокомментировали скандал.

Юморист Андрей Щегель заявил, что после повесток сбежал из Украины в Турцию. Он смог уехать за границу как артист по разрешению Министерства культуры и информационной политики.

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"Подаете заявку в Минкульт, вам Александр Ткаченко оформляет разрешение на выезд и вы уезжаете. Мне выезд делали такие рахиты, которые делали его два месяца, потому что они не могут сложить буквы по порядку. В разрешении на выезд нас выезжало шесть человек, а выехало пять, потому что фамилию одного неправильно написали. Так что это все делается, и очень легко", – заявлял в видео комик.

Официальная реакция МКИП

В Минкульте отреагировали на сложившуюся ситуацию. Там подтвердили, что во время военного положения лицам, работающим в сфере культуры и информации, оказывается содействие в разрешении на пересечение границы. Однако с обязательным возвращением в Украину.

МКИП способствует выезду разных художников, артистов, музыкантов, журналистов и т.п., которые осознают свое дело и гражданскую позицию, но из-за подобных случаев, как с Андреем Щегелем, ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется.

МКИП добавляют, что Андрей Щегель находился в составе группы, которой предоставили временное разрешение на выезд за границу. Они подчеркивают, что действия комика "недопустимы", тем более в условиях военного положения.

Какая реакция страны

, что только недавно певец Владимир Дантес пожаловался на звездных коллег, которые выезжают за границу и не возвращающихся. Артист говорил, что так они подставляют тех, кто едет из страны временно и на самом деле с благотворительной целью.

В Минкульте подчеркнули, что после скандальной ситуации планируется изменить алгоритм действий по предоставлению права выезда из Украины.

Министерство вместе с правоохранительными органами будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращение в страну мужчин призывного возраста.

Также МКИП подготовили и подали на утверждение КМУ более жесткий порядок получения разрешений на выезд за границу.

Важно добавить, что скандал вокруг уклонения от мобилизации Андрея Щегеля стражи порядка возьмут под контроль. "В заключение хотим напомнить, что каждый день мы делаем выбор — стоять на защите своей страны: на линии огня, на культурном или информационном фронтах. Этот выбор стоит жизни, и этот выбор сохраняет жизнь. Но он непременно приведет нас к победе!" – резюмировали в МКИП.

, Андрей Щегель в ответ на заявление о бегстве из страны получил волну хейта во всех социальных сетях. Украинцы советуют ему не возвращаться в Украину, более того – хотят, чтобы комика лишили гражданства.