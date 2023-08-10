Нет проблем, кроме бритья, – Осадчая резко упрекнула коллег из-за публичных ссор во время войны

10 августа 2023, 12:43
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Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая отреагировала на бурные обсуждения слов Остапчука и других шоуменов в отношении женщин. Она упрекнула, что люди словно забыли о войне.

Украинская ведущая Катя Осадчая отреагировала на бурные обсуждения скандальных заявлений шоуменов в отношении женщин. Она не поддержала ни одну из сторон.

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Катя Осадчая о скандале из-за заявлений Остапчука

Ведущая с иронией упрекнула всех участников скандала. По ее мнению, сейчас неуместно обсуждать такие темы, пока в стране идет война.

Я что-нибудь пропустила? И война уже закончилась, и детей вернули, и пленные дома, все с жильем и здоровы, и все у нас так круто, и нет больше проблем и важных тем, кроме бритья? Ну, серьезно?
– написала Катя Осадчая.


Катя Осадчая о скандале / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о скандале

  • Владимир Остапчук, Богдан Буше и Позитив отличились неоднозначными заявлениями об оценке женского тела. В частности, речь шла о том, тянет ли девушка на 10 из 10, если она не любит депиляцию. Шоумены выразили мнение, что нет.
  • В сети отреагировали бурно: артистов упрекнули в сексизме и объективизации, обсуждении подобных тем во время войны и напомнили, что бритье – выбор женщины, а не мужчин.
  • К обсуждению присоединились и публичные лица Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Оля Полякова, Alyona Alyona и многие другие. Они начали публиковать свои честные фото и подчеркивать, что каждая девушка есть 10 из 10.

Автор: Марія Касій