Нет проблем, кроме бритья, – Осадчая резко упрекнула коллег из-за публичных ссор во время войны
Источник:Катя Осадчая
Телеведущая Катя Осадчая отреагировала на бурные обсуждения слов Остапчука и других шоуменов в отношении женщин. Она упрекнула, что люди словно забыли о войне.
Украинская ведущая Катя Осадчая отреагировала на бурные обсуждения скандальных заявлений шоуменов в отношении женщин. Она не поддержала ни одну из сторон.
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Катя Осадчая о скандале из-за заявлений Остапчука
Ведущая с иронией упрекнула всех участников скандала. По ее мнению, сейчас неуместно обсуждать такие темы, пока в стране идет война.
Я что-нибудь пропустила? И война уже закончилась, и детей вернули, и пленные дома, все с жильем и здоровы, и все у нас так круто, и нет больше проблем и важных тем, кроме бритья? Ну, серьезно?
– написала Катя Осадчая.
Катя Осадчая о скандале / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о скандале
- Владимир Остапчук, Богдан Буше и Позитив отличились неоднозначными заявлениями об оценке женского тела. В частности, речь шла о том, тянет ли девушка на 10 из 10, если она не любит депиляцию. Шоумены выразили мнение, что нет.
- В сети отреагировали бурно: артистов упрекнули в сексизме и объективизации, обсуждении подобных тем во время войны и напомнили, что бритье – выбор женщины, а не мужчин.
- К обсуждению присоединились и публичные лица Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Оля Полякова, Alyona Alyona и многие другие. Они начали публиковать свои честные фото и подчеркивать, что каждая девушка есть 10 из 10.