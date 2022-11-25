Дмитрий Шуров отреагировал на критику, что протолкнул в Нацотбор скрипача, с которым играет

В десятке финалистов Нацотбора Евровидения-2023 оказался скрипач Моисей Бондаренко. Он играл на благотворительных концертах Дмитрия Шурова. Музыкальный продюсер конкурса тут же прокомментировал "предательство", которое ему закидают.

В шорт-листе Нацотбора Евровидения-2023 есть Моисей Бондаренко, который всю жизнь играл на скрипке, а во время полномасштабной войны пошел добровольцем в ВСУ и начал петь. У него нет своих песен, свою первую композицию I'm Not Alone он создал специально для того, чтобы уехать в Ливерпуль от Украины.

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Музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2023 Дмитрий Шуров опроверг слухи, что Moisei в финал протолкнул именно он, и объяснил, почему скрипач в десятке лучших.

Помог ли Дмитрий Шуров Moisei пройти в финал Нацотбора

Во-первых, я не определяю финалистов, голосует большая команда. Во-вторых – Моисей сам влетел к нам на сцену в одной из воинских частей в мае, предложив сыграть вместе Hallelujah Леонарда Коэна, наша встреча с ним – просто случайность. Все это снято, есть куча свидетелей. Нас связывает только творчество, пара благотворительных концертов и концертов для военных, которые мы сыграли вместе,

– объяснил Дмитрий Шуров.

"Моисей удивил и меня, и многих из команды "Суспильного", написав и представив конкурентоспособную песню. А финал уже разложит все по местам – за кого украинцы лучше проголосуют – та или тот и поедет в Ливерпуль", – добавил Pianoбой.

Дмитрий Шуров признался, что лично пригласил на Нацотбор более 40 артистов. В том числе и музыкантов, сейчас проходящих службу в ВСУ, похоже, Moisei тоже был среди них. Однако не все фавориты Pianoбой попали в финал – например, группа "Циферблат", которую он считает лучшей в Украине, Лилу45, Shy, Zetetics, Макс Пташник.

По моему мнению, это логично для музыкального продюсера, у которого есть видение отбора и палитра музыки, которую он хочет раскрыть, приглашать и вовлекать в процесс людей, которые смогут это видение реализовать,

– оправдался Дмитрий Шуров.