Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем, ведущим и актером Юрием Горбуновым отдыхала в Дубае. Супруги уже в пути домой и звезда решила поделиться фотографией с самолета, а также показала свой образ для перелета.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов присоединились к числу знаменитостей, которые на новогодне-рождественские праздники отправились в теплые страны. Влюбленные нежились на солнышке в Дубае, а теперь возвращаются домой. На личной странице в инстаграме ведущая обнародовала фото с самолета и рассказала о пересадке в Стамбуле.

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Повседневный образ Кати Осадчей

Для перелета знаменитость выбрала комфортный наряд. Она надела черные широкие брюки и белую футболку. Поскольку в самолете тепло, то Катя летела именно так. Look Осадчая соединила со стильными кроссовками.

Волосы знаменитость собрала в хвост сзади. На лицо она не наносила косметику. Ведущая является поклонницей натуральной красоты, поэтому на отдыхе и вне работы почти не делает макияж. На фото виден красивый золотистый загар Кати, поскольку она длительное время нежилась на солнышке.



Катя Осадчая в самолете / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Катя Осадчая о перелете

Также народная любимица рассказала о полете. Осадчая отметила, что раньше самолет был частью настоящего, а теперь каждый полет является настоящим событием. За время пандемии появились новые правила и средства безопасности. Катя призналась, что раньше она с мужем мечтала, куда полетит, выбирала направления. Теперь люди ограничены в выборе, не все страны открыты, поэтому теперь планы не такие масштабные. Однако стоит верить в лучшее.

Ведущая рассказала, что тест на коронавирус для пересадки в Стамбуле не нужен, а в огромном аэропорту этого города все работает почти так же, как до введения карантина.