В синем костюме: Настя Каменских выступила в трендовом образе

Украинская певица Настя Каменских презентовала новую песню "Обидно" на концерте "Вечер премьер". Для выступления она выбрала кожаный костюм насыщенного синего цвета и дополнила образ ярким макияжем.

Артистка поделилась фотографиями из-за кулис на личной странице в инстаграме. Она в который раз вдохновила поклонниц на яркий look.

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Сценический образ Насти Каменских

Поскольку совсем скоро новогодние праздники и девушки ищут трендовые образы для вечеринок, то стоит обратить внимание на аутфиты знаменитостей, которые они выбирают для съемок праздничных программ. NK уже показала один из таких образов.

Каменских предстала перед камерой в темно-синем кожаном костюме, который состоял из мини-юбки и накидки с длинными рукавами. Также надела желтую кофту с глубоким декольте. Среди аксессуаров яркий look довершили цепочки на шее, серьги и пояс с крупными буквами NK.

Волосы она уложила в фирменные кудри с мокрым эффектом, а на лице сделала макияж с насыщенными розовыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.



Настя Каменских в синем костюме / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских в синем костюме / Фото из инстаграма NK