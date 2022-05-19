С сине-желтыми лентами: Чарльз и Камилла побывали на службе в Украинском соборе в Канаде

Принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили с визитом Канаду. В один из дней они побывали в Украинском православном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

Сын Елизаветы II принц Уэльский и герцогиня Корнуольска на днях прибыли в Канаду. Они приехали в Оттаву, где состоялись несколько важных встреч.

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Принц Чарльз поддержал украинский народ

Принц Чарльз и Камилла посетили службу в Украинском православном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Оттаве. Герцогиня надела голубое пальто, а принц – синий костюм. На их нарядах были синие ленты вокруг желтого подсолнечника, что также свидетельствовало о поддержке Украины.

Королевская семья также пообщалась с бежавшими от войны украинцами. В одном из разговоров Камилла сказала: "Мы за вас".

Глубоко в нашем мнении мы с народом Украины. В Канаде проживают 1,4 миллиона людей украинского происхождения – третье число в мире по численности населения Украины. Для меня была честь сегодня провести время со многими из вас,

– подписал фото из собора принц Чарльз.



Королевские супруги в соборе / Фото с твитера Клеренс-гаузу

Также в Оттаве принц Чарльз встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политик делился впечатлениями от встречи: "Я впервые встретил принца Уэльского, когда мне было девять лет. С тех пор мы встречались еще много раз, и его преданность Канаде, канадцам и построению более чистого будущего никогда не менялась. Добро пожаловать обратно в Канаду".



Трюдо и принц Чарльз / Фото с твитера

, на днях Елизавета II вышла в свет открыть мемориальную доску в честь официального завершения строительства линии Элизабет, названной в ее честь на вокзале Паддингтон в Лондоне. Королева надела желтые наряды и шляпку с синими цветами. Вероятно, она тоже поддержала Украину.

Напомним, еще 2 марта герцогиня Камилла и принц Чарльз посетили Украинский католический собор Святого Семейства в Лондоне, выразив свою поддержку украинской общине.