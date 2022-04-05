8 лет назад нужно было определиться, – Полякова разнесла "голубей мира", которые молчат о войне

Из-за войны Оля Полякова сбежала из Киева с двумя дочерьми и оставила мужа самого. Поэтому со звездами, которые притворяются "голубями мира", она не церемонится. Певица разъяснила гастролершам, что заработки в России закончились.

Оля Полякова никогда не держит язык за зубами, так что не стала молчать и сейчас. Она публично обратилась к украинкам, которые все 8 лет набивали карманы рублями. Артистка говорит, что сказки об аполитичности больше не проканают, поэтому советует Ани Лорак, Таисии Повалий, Наташе Королевой и другим браться за голову.

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Оля Полякова о "голубях мира", молчащих о войне

Злость, что они не понимают, что ничего по-прежнему не будет. Не будет концертов, не будет площадок, не будет безумных денег за корпоративы. Никто там не будет зарабатывать! Чего сидеть и трястись? Чего сидеть и молчать?

– риторически спросила Оля Полякова.

"Эта тема: "Я за мир, я дерево любви". Сегодня нужно признавать, что Российская Федерация вторглась в Украину с полномасштабной войной, и ты должен определиться – или ты оккупант, или ты защитник. Еще 8 лет назад нужно было определиться. Не выйдет уже сидеть одной ж*пой на двух стульях, потому что стульев нет, девушки", – эмоционально заявила Полякова.

подОля Полякова подразумевает, охарактеризовавшую себя так в интервью украинскому телеканалу в октябре 2021 года. Так гастролерша объяснила свои заработки в России.

Артистка добавила, что тоже могла сделать потрясающую карьеру в России, но после событий 2014 года раз и навсегда распрощалась с рынком оккупантов.

"У меня тоже были все шансы стать звездой там, но я для себя этот выбор сделала", – подчеркнула певица.