Садись на медведя и скачи в Сибирь, – Макс Барских жестко обратился к русским звездам

Украинский исполнитель Макс Барских стал поддерживать Украину после российского вторжения. Также он резко обратился к звездам шоу-бизнеса страны-агрессора.

Певец Макс Барских обнародовал новое видеообращение. Он, не подбирая ласковых слов, обратился к представителям российского шоу-бизнеса.

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Макс Барских обратился к российскому шоу-биза

Артист снова обратился к Тимати после перепалки с ним. Он заявил, что рэппер "без своих папиков" ничего не стоит.

"Тимати, знай, что две твои дыры уже давно заняты. Я не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить свой рот и предъявить мне какие-то высказывания, когда видишь, как граждане РФ убивают людей, трещат города. Лучше сиди молча и иди спасай свою полубанкротную компанию. И достаточно сыпать свои угрозы, ты ничего из себя не представляешь без помощи своих папиков", – сказал Макс Барских.

Также исполнитель обратился к певице Славе, раскритиковавшей Барских за его слова о России.

Слава, ты лицемерка. Недавно пела мне оды любви, а сейчас открыла рот и воняет. Если ты так гордишься тем, что делает Россия с Украиной, то садись на медведя и скачи в Сибирь, бей в грудь и кричи: "Россия-матушка",

– выразился знаменитость.

Макс Барских поблагодарил Instagram за то, что "избавил нас от присутствия Бузовой и ее бесконечного потока ненужной никому информации", а также российских артистов, которые не боятся поддерживать Украину.

"Я хочу поблагодарить каждого российского артиста, который выступил в поддержку Украины. Спасибо вам огромное! Это очень важно для Украины и украинского народа. И мы смело можем назвать вас братьями. А все молчаливые – удачи вам и успехов", – подытожил Барских.

Макс Барских обратился к российским звездам:

Отметим, что украинские звезды по-разному реагируют на риторику Макса Барских. Ведь певец долгое время работал в России и получал там награды, хотя в Украине шла война на Донбассе, но теперь критикует страну, в которой заработал десятки тысяч долларов.