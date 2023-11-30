Кронпринцесса Швеции встретилась с украинскими военными: фото со встречи в Великобритании

В знак международной солидарности кронпринцесса Швеции Виктория вместе со своим мужем принцем Даниэлем посетили украинских военных, которые сейчас проходят обучение в рамках операции Interflex. Встреча королевских супругов с воинами прошла в Великобритании.

В рамках недавней дипломатической операции шведская наследница выразила свою поддержку и благодарность людям, служащим в украинских Вооруженных Силах.

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Кронпринцесса Швеции Виктория вместе с мужем встретились с украинскими военными

В рамках встречи гостей было проинформировано о последних событиях в подготовке украинских военнослужащих, которые проходят базовый общевоенный курс в Восточной Англии. Кроме того, общаясь с опытными командирами рот и взводов, достопочтенные лица углубились в тонкости русско-украинской войны.

Так, в знак солидарности шведская наследница выразила твердую поддержку украинскому народу в условиях незаконного вторжения российских оккупационных войск на украинскую землю.

Что такое операция Interflex