Парень сделал это нестандартным способом. Он вместо обычного кольца сделал предложение с помощью кольца от ключей. В то же время, это не помешало девушке согласиться на предложение парня.

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PARFENIUK сделал предложение своей девушке

Илья сделал предложение в своем родном городе Каневе. И произошло это еще полгода назад – в июле. Во время романтической прогулки по городу Парфенюк встал на одно колено и попросил руки Симбочки. Блогерша не теряла времени и согласилась на предложение любимого, ответив "да".

Интересно, что артист выбрал не традиционное кольцо, а кольцо от ключей.

Звездная пара не разглашала новость раньше, поскольку Симбочка боялась негатива от публики. Но через полгода они решились поделиться радостной вестью.

Кто такой PARFENIUK

Это молодой украинский певец, который получил популярность после того, как в сети завирусилось видео, где он исполняет трек "Провела экскурсию" прямо в маршрутке.

Артист родом из Канева, Черкасской области. Он занимается музыкой еще с детства. В частности, на четыре года дядя подарил парню гармошку. Позже Илья научился играть почти на всех музыкальных инструментах.

После публикации песни "Провела экскурсию" PARFENIUK решил активно развиваться в музыкальной сфере. До этого он работал официантом и детским аниматором.

Всего у артиста сейчас 6 треков: "Провела экскурсию", "Отрываясь", "Долони", "Рядом", "Медленно", "Малая". Все из них очень популярны в тиктоке.

Интересно, что в клипе на песню "Рядом" впервые появилась девушка исполнителя блоггерша Симбочка. В видео она предстала без своего сценического образа.

PARFENIUK – "Рядом": смотрите видео онлайн