"Хочется слушать снова и снова": новый трек SHUMEI о любви заполонил сеть
Источник:SHUMEI
На днях украинский певец SHUMEI порадовал фанов новой премьерой. Он выпустил романтическую композицию "Волосы". Песня увлекает слушателей своей нежностью и глубоким смыслом.
Клип на трек уже просмотрели более 75 тысяч раз, оставили тысячи лайков и много комментариев. К тому же фаны заметили, что при прослушивании композиции у них появляются мурашки, а впоследствии хочется слушать трек снова и снова.
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SHUMEI представил новую песню
В композиции "Волосы" ярко отражены глубокие эмоции и чувства, бушующие в сердце человека в моменты глубокой и искренней любви.
Эта песня является особенной, поскольку раскрывает любовь с другой стороны, с трепетной,
– отметил певец.
SHUMEI – "Волосы": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Фаны в восторге от трека. В комментариях под видеоработой поклонники заметили, что от трека появляются "мурашки по коже" и его хочется переслушивать снова и снова.
- "Тот случай, когда хорош не только голос, но и смысл каждой песни. Спасибо";
- "У SHUMEI всегда тексты со смыслом. Во время прослушивания ты будто переживаешь целую историю. Великолепная динамическая песня, хочется слушать снова и снова";
- "Я в восторге! Спасибо за ваше творчество. Прекрасная песня";
- "Какая глубина в словах. Наконец-то расцвела новая, талантливая эра исполнителей";
- "Тот случай, когда прослушав один раз, хочется слушать снова и снова. Спасибо, SHUMEI, за душевность песен";
- "Это нереально красиво! Мурашки по коже изначально... На повторе";
- "Очень хорошая музыка и глубокие слова".