В 10 выпуске яркого шоу "Маска", который состоялся 27 марта 2021 года, еще один участник раскрыл свою личность. Какая звезда скрывалась за ярким и впечатляющим образом – читайте в материале.

В первом голосовании оказались – Лягушонок, Стрекоза и Носорог. Судьи и зрители должны были выбрать, кто из них пройдет дальше в шоу "Маска", а кто попадет в номинацию и окажется в зоне риска, чтобы открыть свое лицо.

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Согласно первому голосованию, в следующий эфир попали – Носорог и Стрекоза, Лягушонок оказался в зоне риска и может уже в 10 эфире покинуть шоу "Маска".

Во второй части шоу выступали – Сом, Циклоп, Солнце и Дракон. Среди них судьи со зрителями должны были снова обдумать и выбрать, за кого отдать свой голос. В 11 выпуск шоу "Маска" прошли – Циклоп, Дракон, Солнце. В номинацию попал – Сом.

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В зоне риска оказались Лягушонок и Сом. На этом этапе шоу "Маска" все своими голосами решают зрители в студии. В следующий эфир попал участник, который прятался за маской – Лягушонок, а открыть свое лицо должен был – Сом. За ярким образом весь проект удачно скрывался – Иракли Макацария.