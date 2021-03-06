В 7 выпуске грандиозного шоу "Маска", который состоялся 6 марта 2021 года, два участника рассекретили свою личность и показали лицо. Какие звезды прятались за яркими персонажами – читайте в материале.

В 7 выпуске зрителей и судей удивил персонаж Махаон. После первого выступления гость шоу "Маска" сразу показал свое лицо. За ярким костюмом скрывалась известная украинская певица – Наталья Могилевская.

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Во время первого голосования соревновались Лягушонок и Роза. Гости студии и следователи-судьи должны были выбрать – кто проходит дальше, а кто оказывается в зоне риска. Согласно результатам, под угрозой оказалась Роза.

Во второй части шоу выступал Сом, Дракон и Солнце. Согласно голосованию, конкуренцию Розе составит Дракон.

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В финальном голосовании зрители должны решить, кто остается в невероятном проекте "Маска", а кто откроет свое лицо. В следующий этап прошел – Дракон, а маску сняла – Роза. Оказалось, что за ярким образом скрывалась – Алина Гросу.