В шляпе от Руслана Багинского: Катя Осадчая посетила светское мероприятие – фото
Источник:инстаграм "Светской жизни"
Во вторник, 19 октября, Дзидзьо собрал звездный бомонд на допремьерный показ комедии "Где деньги". В зрительном зале появилась Катя Осадчая. На светское мероприятие она надела брендовые вещи от украинских дизайнеров. В частности, шляпу от Руслана Багинского.
К съемкам фильма "Где деньги" Дзидзьо приобщил самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса, поэтому вокруг картины образовался настоящий ажиотаж. Одной из первых тайны из-за кулис разведала Катя Осадчая. С актерами она пообщалась в эффектном аутфите.
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Образ Кати Осадчей
Допремьерный показ комедии ведущая посетила в образе total black. На ней трендовые брюки палаццо со стрелками от украинского бренда Katrine K.
Под них Осадчая подобрала укороченный двубортный жакет с золотистыми пуговицами и объемными рукавами из атласа. Стильный верх look она отыскала в коллекции Gasanova, который прославился на весь мир.
Ведущая сделала ставку на классические туфли-лодочки на невысоких каблуках и не прогадала. Ее образ довершила шляпа с золотистым декором от Руслана Багинского. Ее стоимость на официальном сайте составляет 9 300 гривен.
Катя Осадчая в образе total black / Фото из инстаграм-сторисЗаметим, Катя Осадчая часто поддерживает украинских дизайнеров. На днях она показала фото с осенней прогулки, для которой выбрала спортивный костюм от украинского бренда Poustovit.