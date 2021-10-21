В шляпе от Руслана Багинского: Катя Осадчая посетила светское мероприятие – фото

Во вторник, 19 октября, Дзидзьо собрал звездный бомонд на допремьерный показ комедии "Где деньги". В зрительном зале появилась Катя Осадчая. На светское мероприятие она надела брендовые вещи от украинских дизайнеров. В частности, шляпу от Руслана Багинского.

К съемкам фильма "Где деньги" Дзидзьо приобщил самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса, поэтому вокруг картины образовался настоящий ажиотаж. Одной из первых тайны из-за кулис разведала Катя Осадчая. С актерами она пообщалась в эффектном аутфите.

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Образ Кати Осадчей

Допремьерный показ комедии ведущая посетила в образе total black. На ней трендовые брюки палаццо со стрелками от украинского бренда Katrine K.

Под них Осадчая подобрала укороченный двубортный жакет с золотистыми пуговицами и объемными рукавами из атласа. Стильный верх look она отыскала в коллекции Gasanova, который прославился на весь мир.

Ведущая сделала ставку на классические туфли-лодочки на невысоких каблуках и не прогадала. Ее образ довершила шляпа с золотистым декором от Руслана Багинского. Ее стоимость на официальном сайте составляет 9 300 гривен.

Катя Осадчая в образе total black / Фото из инстаграм-сторис