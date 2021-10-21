До зйомок фільму "Де гроші" Дзідзьо долучив найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу, тому навколо картини утворився справжній ажіотаж. Однією з перших таємниці з-за лаштунків розвідала Катя Осадча. З акторами вона поспілкувалась в ефектному аутфіті.

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Образ Каті Осадчої

Допрем'єрний показ комедії ведуча відвідала в образі total black. На ній трендові штани палаццо зі стрілками від українського бренду Katrine K.

Під них Осадча підібрала вкорочений двобортний жакет з золотистими ґудзиками та об'ємними рукавами з атласу. Стильний верх look вона відшукала в колекції Gasanova, який прославився на весь світ.

Ведуча зробила ставку на класичні туфлі-човники на невисоких підборах і не прогадала. Її одяг довершив капелюх з золотистим декором від Руслана Багінського. Його вартість на офіційному сайті становить 9 300 гривень.

Катя Осадча в образі total black / Фото з інстаграм-сторіс

Зауважимо, Катя Осадча часто підтримує українських дизайнерів. Днями вона показала фото з осінньої прогулянки, для якої обрала спортивний костюм від українського бренду Poustovit.