Шляпа Осадчей, вышиванка Могилевской, лот от Зеленского: звезды разыгрывают вещи на аукционе
Источник:Royal Charity
Популярные украинские звезды, спортсмены и политические деятели объединились, чтобы собрать деньги для детей, пострадавших от захватнической войны России. Они поддержали благотворительный аукцион Viva Ukrainian Kids, на который отдали свои вещи.
К благотворительному аукциону фонда Royal Charity присоединились Kalush, Екатерина Осадчая, Наталья Могилевская, Монатик, Wellboy, Валерия Гузема, Андрей Пятов, Алексей Арестович и другие. Все они передали организаторам эксклюзивные личные вещи, которые разыграют 20 июня. Их цель – собрать 250 тысяч евро для детей.
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Звездные лоты на благотворительном аукционе
- Kalush – розовая панама с автографом.
- Катя Осадчая – шляпа из своей коллекции с собственным автографом.
- Наталья Могилевская – ее вышиванка.
- Монатик – оригинальный рисунок, созданный вместе с его сыновьями во время войны в Украине.
- Виталий Козловский – кожаный браслет.
- Wellboy – кастомные кроссовки с гусями.
- Олег Скрипка – авторское вино с автографом певца.
- Андрей Пятов – футболка с автографом всей сборной Украины по футболу.
- Валерия Гузема – авторское украшение Freedom.
- Богдан Шелудяк – кубок премии "Блогер года".
- Алексей Арестович – его футболка с автографом.
Кроме того, на аукционе Viva Ukrainian Kids представлены флаг Украины с передовой с подписями бойцов ВСУ, вышитое полотенце ручной работы с 50-летней историей, гитара с автографами топовых артистов Украины и другие.Важно! Главным лотом станет вышиванка с подписью самого Президента Украины Владимира Зеленского!
Куда уйдут деньги со звездного аукциона
Знаменитости объединились, чтобы помочь детям, пострадавшим от оккупации – из Мариуполя, Харькова, Бучи, Ирпеня и других городов Украины. Так, все вырученные средства потратят на их отдых и реабилитацию в летнем лагере в Болгарии.
Дети – самое главное, они – будущее Украины, они не должны страдать от войны! Каждый имеет возможность принять участие в аукционе и сделать доброе дело в помощь детям,
– подчеркивают организаторы из фонда Royal Charity.
Чтобы принять участие в аукционе, нужно внести вклад в размере 200 гривен на "банку" фонда Royal Charity. После этого каждый получает одну запись в таблицу участников, из которой случайным образом будут определены победители. Чем больше донатов, кратных 200, – тем больше шансов на победу.
Как выиграть звездные лоты на аукционе: видеоНапомним, подобным образом Сергей Притула и Kalush Orchestra продали розовую панаму Олега Псюка с Евровидения-2022. За нее выручили 11 миллионов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.