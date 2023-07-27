Нашли в собственной квартире без признаков жизни: озвучили подробности смерти Шинейд О'Коннор

26 июля скончалась знаменитая ирландская певица Шинейд О'Коннор. Артистке было всего 56 лет. Родные шокированы, ведь она только недавно вернулась в родной дом. Теперь стали известны подробности гибели Шинейд.

Полиция сообщила, что Шинейд О'Коннор нашли в ее квартире в Лондоне. Артистка была без признаков жизни.

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Правоохранители поделились, что в 11:18 в полицию поступило сообщение о ни на что не реагирующую женщину. Когда копы прибыли на место происшествия, они обнаружили Шинейд О'Коннор мертвой.

Отметим, что, по данным полиции, смерть 56-летней певицы не рассматривают как подозрительную.

Близким родственникам доложено, что смерть не рассматривается как подозрительная. Дело будет подготовлено для коронера (лица, расследующего внезапные смерти, – 24 Канал),

– говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 26 июля СМИ сообщили, что умерла Шинейд О'Коннор, знаменитая ирландская певица и композитор, прославившаяся благодаря песне Принса — Nothing Compares 2 U. За свою жизнь она издала 10 музыкальных альбомов, отличилась несколькими громкими скандалами и боролась с психическими расстройствами.

В январе 2022 года 17-летний сын Шинейд О'Коннор Шейн совершил самоубийство. Певица тяжело переживала его потерю. Свой последний пост в твиттере она посвятила сыну, отметив, что не может жить без него.

К слову, тело юноши нашли в городе Брей. Кроме него, у Шинейд остались еще трое детей – сыновья Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил, дочь Ройсин.