Известно, что ирландская певица тяжело переживала самоубийство своего сына. 8 января 2022 года 17-летний Невием покончил с жизнью. Тело юноши обнаружили в городе Брей. Кроме него у Шинейд еще трое детей – сыновья Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил, дочь Ройсин.

К теме Умерла Шинейд О'Коннор – певица, активистка и обладательница Грэмми

О'Коннор приобрела популярность после исполнения песни Принса Nothing Compares 2 You. Billboard Music Awards признал этот трек синглом номер один в мире. Шинейд стала одной из самых значимых фигур 1990-х. Ее альбом I Do Not Want What I Haven't Got получил Грэмми – единственное в творчестве певицы.

О'Коннор успела выпустить 10 ставших культовыми студийных альбомов. В 2003 году артистка ошеломила поклонников новостью о том, что уходит со сцены. Мы собрали 10 треков Шинейд О'Коннор, ставших самыми любимыми среди слушателей.

10 лучших хитов Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор – Nothing Compares 2 U: смотрите видео онлайн

Шинейд О'Коннор – I Don't Know How To Love Him: смотрите видео онлайн