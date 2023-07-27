Известно, что ирландская певица тяжело переживала самоубийство своего сына. 8 января 2022 года 17-летний Невием покончил с жизнью. Тело юноши обнаружили в городе Брей. Кроме него у Шинейд еще трое детей – сыновья Джейк Рейнольдс и Иешуа Фрэнсис Нил, дочь Ройсин.
К теме Умерла Шинейд О'Коннор – певица, активистка и обладательница Грэмми
О'Коннор приобрела популярность после исполнения песни Принса Nothing Compares 2 You. Billboard Music Awards признал этот трек синглом номер один в мире. Шинейд стала одной из самых значимых фигур 1990-х. Ее альбом I Do Not Want What I Haven't Got получил Грэмми – единственное в творчестве певицы.
О'Коннор успела выпустить 10 ставших культовыми студийных альбомов. В 2003 году артистка ошеломила поклонников новостью о том, что уходит со сцены. Мы собрали 10 треков Шинейд О'Коннор, ставших самыми любимыми среди слушателей.
10 лучших хитов Шинейд О'Коннор
Шинейд О'Коннор – Nothing Compares 2 U: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – I Don't Know How To Love Him: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – Troy: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – Thank You For Hearing Me: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – The Last Day Of Our Acquaintance: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – Jump In The River: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – Irish Ways & Irish Laws: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – My Special Child: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – The Empire's New Clothes: смотрите видео онлайн
Шинейд О'Коннор – Fire On Babylon: смотрите видео онлайн