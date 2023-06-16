Шевченковскую премию-2023 вручат без дополнительной номинации: раньше она вызвала скандал
Шевченковская премия в этом году будет вручена без дополнительной скандальной номинации. Это решение принял новый глава Шевченковского комитета Евгений Нищук.
Военнослужащий ВСУ и новый председатель Комитета из Национальной премии имени Тараса Шевченко высказался об изменениях в номинациях в эфире телемарафона. Евгений Нищук сообщил, что победителя дополнительной номинации не будет, пишет 24 Канал.
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Евгений Нищук о положении Шевченковской премии
Глава Шевченковского комитета сообщил, что после назначения он должен был быстро проанализировать всю ситуацию. Его задачей было сформировать новый состав комитета и обсудить с ним все вопросы. По мнению Евгения Нищука, в комитете должны быть представители разных сфер.
Многие коллеги Нищука согласились с тем, что добавлять новую номинацию – не совсем справедливо. Потому ее вручать не будут. В рамках недели выйдет президентский указ, который поставит точку победителям Шевченковской премии-2023.
Многие коллеги говорили, что менять игру во время игры не очень правильно. Более того, какие-то дополнения нужно делать уже на новую кампанию. И это понимание мы нашли... То есть будут награждены те, кого уже объявили. А дополнительная номинация посреди лета, когда у нас уже с сентября должна начинаться новая кампания и подача заявок на 2024-й, мне кажется, неуместна. Потому ее не будет,
– сообщил Евгений Нищук.
Что было накануне
- В этом году Шевченковская премия не опубликовала имена лауреатов 9 марта, как это делали в этом году. 10 марта глава Комитета Юрий Макаров сообщил, что номинации решили дополнить дополнительным конкурсом, поэтому предложил сменить дату.
- На него рухнула критика, хотя 12 марта список победителей опубликовали. Впрочем, глава подал в отставку на следующий день. Впоследствии сдали полномочия все члены Комитета.
- Владимир Зеленский назначил новым главой Комитета Евгения Нищука. Он актер театра и кино, актер дубляжа, Народный артист Украины и бывший министр культуры.