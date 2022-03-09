Шевченковская премия-2022: имена лауреатов конкурса

9 марта 2022 года стали известны имена лауреатов Шевченковской премии. В сложное для всей страны время почетной премией отметили деятелей разных сфер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ на основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Каждый лауреат получит 397 тысяч гривен.

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Лауреаты Шевченковской премии-2022

Режиссер Екатерина Горностай – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство").

– за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля" (номинация "Киноискусство"). Литературовед Григорий Грабович (Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение").

(Джордж Грабович, гражданин США) – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм" (номинация "Литературоведение и искусствоведение"). Писательница Тамара Дуда – за роман "Доця" (номинация "Література").

– за роман "Доця" (номинация "Література"). Художник Никита Кадан – за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство").

– за персональную выставку "Камень бьет камень" (номинация "Визуальное искусство"). Писатель Рябчук Николай – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика").

– за книгу "Лексикон националиста и другие эссе" (номинация "Журналистика, публицистика"). Художник Тиберий Сильваши – за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство").

– за инсталляцию "Крылья" (номинация "Визуальное искусство"). Режиссер-постановщица Тамара Трунова, автор пьесы Наталья Ворожбит, художник-сценограф Юрий Ларионов, актеры Андрей Исаенко и Валерия Ходос – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра (номинация "Театральное искусство").

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