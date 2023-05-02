76-летняя американская певица Шер разошлась с бойфрендом. Об этом стало известно прессе из источников, близких к бывшей паре.
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Шер разошлась с бойфрендом
Шер и ее бывший бойфренд Александр Эдвардс, на 40 лет младше певицы, порвали. Но исполнительница не хочет разглашать это публике. Потому пока неизвестно, что разлучило пару и кто был инициатором.
Что известно об их отношениях
- Впервые артистку увидели в Западном Голливуде вместе с юношей в конце ноября. Позже оказалось, что это 36-летний музыкальный продюсер Александр Эдвардс.
- После обсуждений в печати и сети Шер лаконично ответила на вопрос о ее романе. "Любовь не разбирается в математике, любовь видит", - сказала артистка, вспомнив и об их разнице в возрасте.
- В декабре Шер даже намекнула на помолвку с Александром. Она показала фото кольца с большим бриллиантом. Но потом близкие друзья пары опровергли слухи о том, что влюбленные готовились к свадьбе.