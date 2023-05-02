76-летняя американская певица Шер разошлась с бойфрендом. Об этом стало известно прессе из источников, близких к бывшей паре.

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Шер разошлась с бойфрендом

Шер и ее бывший бойфренд Александр Эдвардс, на 40 лет младше певицы, порвали. Но исполнительница не хочет разглашать это публике. Потому пока неизвестно, что разлучило пару и кто был инициатором.

Что известно об их отношениях