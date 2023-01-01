Американская певица Шер продолжает поддерживать Украину. Она еще раз продемонстрировала свою позицию в новогоднем поздравлении.
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Шер показала елочное украшение с Путиным
Артистка поздравила своих поклонников с Новым годом, пожелав каждому счастья. В следующем сообщении она опубликовала фото, на котором изображена новогодняя елка. На ней висит особенная игрушка – Путин, держащий в руках флаги России и Советского союза.
"Окей, мы можем сделать исключение для некоторых. Мы можем сделать много исключений", – написала Шер, имея в виду "счастье для всех" в Новом году.
Игрушка в виде Путина / Фото из твиттера Шер
В комментариях собралось немало тех, кто решил, что фото от Шер слишком радикальное. Однако им отвечали украинцы, которые благодарили певицу за поддержку.
- "Шер, обожаю! У тебя замечательное чувство юмора";
- "Как всегда непревзойденная!";
- "О, я думаю, что это может быть исключением. Если бы мы могли сделать еще одно исключение, по имени Дональд Трамп".
- "Спасибо, королева";
- "Остановить Путина в любой сфере";
- "Так мило, что мы имеем похожие мечты. Спасибо".