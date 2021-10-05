Актриса дала комментарий для популярного шоу "Доброе утро, Америка". Доэрти заявила, что пока идет лечение, она не откажется от друзей, семьи, любимой работы.

Читайте также Звезда фильма "Дьявол носит Prada" признался, что три года назад боролся с раком языка

Шеннен Доэрти о борьбе с раком

Уже несколько лет Шеннен настойчиво борется с онкологией. В настоящее время она находится вместе с друзьями, родными. А также продолжает работать в киноиндустрии.

Многих людей, у которых диагностируют четвертую стадию рака, будто списывают со счетов. Полагают, что они не могут работать вообще или в полную силу. Но это ложь,

– заявила Доэрти.

Актриса добавила, что работа в киноиндустрии является лучшим в ее состоянии: "Это то, о чем я действительно хотела бы, чтобы люди прекратили говорить и дали нам шанс доказать, что они ошибаются".

Болезнь Шеннен Доэрти