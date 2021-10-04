60-летний актер Стэнли Туччи рассказал, что опухоль у основания его языка заставила полностью изменить его взгляд на еду, ведь все на вкус было как "влажный картон, намазанный экскрементами". Также у него часто были головокружение и язвы во рту. Впрочем, больше всего он боялся потерять чувство вкуса, чем самой смерти.

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Я имею в виду, если вы не можете есть и наслаждаться едой, как вы собираетесь наслаждаться всем остальным?
– говорил актер.

В частности он не мог сполна вести шоу на канале CNN "Стэнли Туччи: в поисках Италии". Хоть после полного лечения вкус к нему вернулся, но не всю еду он мог глотать. Стэнли вспомнил случай, когда около 10 минут жевал тосканский стейк, пока наконец смог его проглотить.

Стенлі Туччі
Стэнли Туччи большой ценитель еды / Фото из инстаграма актера

Что известно о личной жизни актера

Отметим, что первая жена Стэнли Туччи – Кэтрин умерла от рака груди в 2009 году. Женщина родила ему троих детей, однако некоторое время они жили не вместе. За несколько лет до ее смерти они снова сошлись.

В 2011 году Стэнли обручился с Фелисити Блант, старшая сестра актрисы Эмили Блант, партнершей Туччи в фильме "Дьявол носит Прада". Свадьба состоялась летом 2012 года, впоследствии у пары появилось двое детей.

Стенлі туччі
Стэнли Туччи и Фелисити Блант / Фото из инстаграма актера