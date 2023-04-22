Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Догерти расстается с мужем после 11 лет брака

Голливудская актриса Шеннен Догерти, игравшая одну из главных ролей в сериале "Все женщины – ведьмы" расстается со своим мужем, фотографом Куртом Исваренко. В браке супруги прожили более 11 лет.

СМИ сообщают, что голливудская звезда еще с января не живет вместе с мужем. Раньше мы писали, что украинская певица Камалия разводится с пакистанским миллиардером.

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Представительница актрисы заявила, что развод – это последнее, чего хотела Шеннен, однако у нее "не осталось иного выхода".

В документах на развод Догерти просит выплаты супружеских алиментов. Добавим, что у пары нет общих детей, хотя они прожили более 11 лет в браке.

В инстаграмме 52-летняя актриса опубликовала интересное сообщение, который, вероятно, связан с ее разводом.

Единственные люди, которые заслуживают быть в вашей жизни, это те, кто относится к вам с любовью, добротой и полным уважением,

– загадочно написала Шеннен.

Что известно о личной жизни Шеннен Догерти: коротко

Брак с Куртом Исвариенко стал для актрисы третьим. Они женились в октябре 2011 года. Курт поддерживал кинозвезду, когда та боролась с онкологией.

Напомним, что первый муж Шеннен – музыкант Эшли Хэмилтон. Они были замужем лишь несколько месяцев – с сентября 1993 по апрель 1994 года, а затем подали на развод.

Вторым мужчиной актрисы стал продюсер Рик Саломон. Их семимесячный брак был аннулирован в 2003 году.

Добавим, что творческое наследие Шеннен Догерти насчитывает более 60 проектов. Актриса наиболее известна своими ролями в сериалах "Беверли-Гиллз, 90210" (1990 – 1994) и "Все женщины – ведьмы" (1998 – 2001). Кроме того, звезда поддерживает Украину – она призвала мировые звезды не замалчивать войну в Украине и распространять правду в соцсетях.