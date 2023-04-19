Настя Каменских и Потап уже опровергли слухи о разводе, но их отношения до сих пор обсуждают в сети. Рэпер в новом интервью выразил мнение, что это способ пиара по их имени.
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Потап прокомментировал слухи о разводе
Продюсер и рэпер говорит, что люди паразитируют на его с Настей именах и находят способ пропиариться, рассказывая об их разводе.
"У каждого свой способ пиариться. Мы годами выступали на сцене и завоевывали внимание зрителей своей музыкой, песнями, Настя – полезными и мотивационными блогами и так далее. Если эти люди не знают, как сделать так, чтобы о них говорили другими способами, кроме варианта пропиариться на наших с Настуней именах, – пожалуйста, нам не жалко, мы не жадны".
А как все на самом деле? У нас с Настей все хорошо, расставаться не собираемся,
– заверил Потап.
Что Потап и Настя говорили о разводе
- Сплетни о разводе звездной пары ходят еще с прошлого года. Впервые на них лаконично отреагировал Потап, ответив блоггеру в личных сообщениях Новости о разрыве он назвал фейком.
- Впоследствии на слухи ответила и Настя Каменских. Сначала она заверила, что у нее все хорошо и разводиться не планирует. Но потом резко ответила на вопрос, где Потап: "Солнышко, мы же не близнецы, чтобы ходить вместе. Сегодня NK. Надо Потап? Позвони ему, напиши ему, спроси его".