Настя Каменских и Потап уже опровергли слухи о разводе, но их отношения до сих пор обсуждают в сети. Рэпер в новом интервью выразил мнение, что это способ пиара по их имени.

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Потап прокомментировал слухи о разводе

Продюсер и рэпер говорит, что люди паразитируют на его с Настей именах и находят способ пропиариться, рассказывая об их разводе.

"У каждого свой способ пиариться. Мы годами выступали на сцене и завоевывали внимание зрителей своей музыкой, песнями, Настя – полезными и мотивационными блогами и так далее. Если эти люди не знают, как сделать так, чтобы о них говорили другими способами, кроме варианта пропиариться на наших с Настуней именах, – пожалуйста, нам не жалко, мы не жадны".

А как все на самом деле? У нас с Настей все хорошо, расставаться не собираемся,

– заверил Потап.

Что Потап и Настя говорили о разводе