Из-за участия в протестах: победительница "Мисс Вселенная-2023" попала в громкий скандал
Источник:ABC News
На днях отгремел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". Победу одержала Шейнис Паласиос из Никарагуа. Впрочем, радостное событие для граждан страны было омрачено громким скандалом.
Некоторые подробности из прошлого обладательницы престижного титула "Мисс Вселенная" вызывали недовольство со стороны правительства. Выяснилось, что ранее Шейнис участвовала в протестах против действующих властей Никарагуа.
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Шейнис Паласиос протестовала против действующей власти
В 2018 году Паласиос училась в университете, который стал центром массовых протестов против господствующего режима. Кроме того, на ее странице были опубликованы фотографии с митингов.
Шейнис Паласиос на митингах / Фото: OBOZ.UA
Политическая оппозиция страны использовала биографию победительницы, призывая граждан протестовать.
Так, некоторые никарагуанцы, чтобы почтить триумф землячки на престижном конкурсе красоты, вышли на улицы, размахивая сине-белыми флагами, символизирующими оппозиционное движение.
Однако власти это не понравилось.
Протесты в Никарагуа
- В 2018 году в стране вспыхнули массовые протесты из-за реформы социального страхования, которая имела целью увеличить отчисления как для работодателей, так и для работников.
- Возмущенные граждане вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие.
- Впрочем, несмотря на решение президента Даниэля Ортеги отменить реформу, волна демонстраций не прекратилась.
- Митинги отмечались четким разделением на сторонников и противников главы государства.