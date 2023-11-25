Из-за участия в протестах: победительница "Мисс Вселенная-2023" попала в громкий скандал

На днях отгремел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023". Победу одержала Шейнис Паласиос из Никарагуа. Впрочем, радостное событие для граждан страны было омрачено громким скандалом.

Некоторые подробности из прошлого обладательницы престижного титула "Мисс Вселенная" вызывали недовольство со стороны правительства. Выяснилось, что ранее Шейнис участвовала в протестах против действующих властей Никарагуа.

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Шейнис Паласиос протестовала против действующей власти

В 2018 году Паласиос училась в университете, который стал центром массовых протестов против господствующего режима. Кроме того, на ее странице были опубликованы фотографии с митингов.



Шейнис Паласиос на митингах / Фото: OBOZ.UA

, сейчас фото Шейнис с протестов нет в ее соцсетях.

Политическая оппозиция страны использовала биографию победительницы, призывая граждан протестовать.

Так, некоторые никарагуанцы, чтобы почтить триумф землячки на престижном конкурсе красоты, вышли на улицы, размахивая сине-белыми флагами, символизирующими оппозиционное движение.

Однако власти это не понравилось.

Протесты в Никарагуа