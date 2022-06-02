Шакира и Жерард Пике развелись после 11 лет отношений, – СМИ

Колумбийская певица Шакира и известный испанский футболист Жерард Пике разошлись на фоне постоянных измен спортсмена. Информация не является официальной, но об этом говорят в испанской печати.

Фанаты уже давно заметили, что пара перестала публиковать общие фото в социальных сетях, хотя раньше делала это регулярно. Также в мае звезда ехала на Ибицу с детьми без гражданского мужа.

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Шакира с сыновьями на отдыхе / Фото из инстаграмма певицы

Шакира якобы не стала дальше терпеть предательство Жерарда и решила развестись. Сегодня футболист живет в своей квартире в Барселоне, где весело проводит время в компании друзей. Шакира же воспитывает двух сыновей от футболиста – Сашу и Милана.

Ни Шакира, ни Жерард Пике не комментируют слухи о расставании, но и не опровергают их. Последнее общее фото пары было опубликовано в День Валентина 2022 года на странице Шакиры, в июле 2021 года – на странице в Пике.



Шакира и Пике разошлись / Фото из инстаграмма Шакиры

Что известно об отношениях пары