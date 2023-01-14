Шакира высмеяла предателя Жераром Пике в новом треке: он бьет рекорды на ютубе – видео

В июне 2022 года Шакира рассталась с Жераром Пике из-за измен. Футболист променял ее на 23-летнюю Клару Чиа, так что в новой песне певицы досталось им обоим. Она высмеяла экса и его пассию так, что за сутки набрала 63 миллиона просмотров.

45-летняя колумбийская певица Шакира после развода заколабила с диджеем и продюсером Bizarrap. В зажигательном треке BZRP Music Sessions #53 она спела о бывшем муже и отце двух сыновей Жераре Пике, в браке с которым жила 11 лет.

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Как Шакира высмеяла Жерара Пике в новом треке

Артистка открыто высмеяла футболиста за измены, а фаны со всего мира заслушали трек так, что он стал самой популярной латинской песней в истории ютуба – 63 миллиона просмотров за 24 часа. На сегодня – почти 90 миллионов.

Шакира спела: "Я стою двух 22-летних. Ты поменял Ferrari на Twingo. Ты поменял Rolex на Casio. Такая волчица, как я, не для таких типов, как ты". Она посоветовала Пике прокачать не только тело, но и мозг, и заметила, что он бросил ее тогда, когда Испания наложила штраф в 24 миллиона долларов: "Ты оставил меня соседкой со свекровью, с прессой у моей двери и долгом перед налоговым инспектором".

Шакира – BZRP Music Sessions #53: смотрите видео онлайн

Напомним, имение в Барселоне, живя в котором Шакира якобы не доплатила 14 миллионов евро налогов, не достанется ни ей, ни Жерару Пике. После развода они делят все, что нажили за 11 лет брака, и дом выставили на продажу. За него хотят якобы 14 миллионов долларов. Кстати, после разрыва певица получила полную опеку над детьми – 9-летним Миланом и 7-летним Сашей.