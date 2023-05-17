Шакира показала детей от Жерара Пике в новом клипе: он разрывает ютуб – видео

Певица Шакира выпустила новую песню Acróstico и эмоциональный клип на нее. В видео она снялась с сыновьями от эксмужа-изменника Жерара Пике. Он разорвал ютуб и набрал 21 миллион просмотров за два дня.

Через несколько месяцев после выхода вирусной песни об измене Жерара Пике, Шакира запремьерила новую. Ее релиз состоялся 15 мая и стал сюрпризом для поклонников, ведь в видео двое ее детей – 10-летний Милан и 8-летний Саша. Похоже, поэтому клип бьет рекорды на ютубе.

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Шакира снялась с сыновьями от Жерара Пике в новом клипе

В видео Шакира играет на фортепиано вместе с сыновьями от Жерара Пике, Саша даже поет с ней в дуэте. Как выяснилось, ребята сами захотели приобщиться к новой работе.

В этом году Милан написал песни, заставившие меня плакать от эмоций, а Саша часами проводил за пианино, раскрывая свой голос. Они оба были со мной в студии, и, услышав эту песню, посвященную им, они попросили меня принять участие,

– призналась Шакира.

Она с любовью добавила: "Нет ничего, что заставит меня чувствовать себя более полноценно, чем быть вашей матерью". Интересно, что в клипе есть кадры, сделанные при переезде семьи из Барселоны в Майами, состоявшийся ранее весной.

Шакира – Acróstico: смотрите видео онлайн

Примечательно, что новое видео Шакиры с сыновьями буквально разрывает ютуб. За двое суток на клипе уже более 21 миллиона просмотров.