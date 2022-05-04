В сети показали видео со второй репетиции Kalush Orchestrа: новые детали трогательной постановки
Источник:ютуб Евровидение
Группа Kalush Orchestra провела вторую репетицию в Турине. В постановке можно увидеть изменения: тени на сцене и другие изображения на экране.
Перед официальным началом Евровидения-2022, представитель каждой страны проводит несколько репетиций на сцене. Украинская группа Kalush Orchestra провела уже вторую репетицию, видео из которой уже появилось в сети.
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Kalush Orchestra во второй раз провели репетицию в Турине
На официальном канале Евровидения появилось короткое видео по репетиции коллектива. В этот раз в ролике можно рассмотреть новые визуальные эффекты, костюмы, а также прослушать вокал. Так, на сцене появились тени с орнаментом, повторяющим "покачивание" участников в такт песне.
На большом экране также показали глаза, что, вероятно, будут символизировать маму лидера группы Стефанию во время войны.
Напомним, впервые Kalush Orchestra выйдут на сцену Евровидения-2022 10 мая – в первом полуфинале. Их порядковый номер – шестой.Заметим, на первой репетиции было заметно, что на экране показывают украинский орнамент и символику.
Kalush Orchestra – вторая репетиция: смотрите видео
Как реагирует сеть
В комментариях фаны со всего мира делятся впечатлениями от второй репетиции коллектива:
- "Прекрасно, ребята, это выглядит фантастически. Желаю вам удачи";
- "Великолепное выступление! Хочется уже просмотреть полный номер";
- "Мы уже очень вами гордимся! Надеюсь, что вы чувствуете нашу поддержку! Номер отличный! Вы великие молодцы и уже победители для нас всех. Не обращайте внимания на всяких там хейтеров! Сделайте все классно!";
- "Великолепная работа, Украина! Постановка умная и хорошо подходит к песне. Это будет магнит для телеголосования",
- "Я расплакался, посмотрев всего 30 секунд";
- "Постановка, которой добилась украинская делегация, несмотря на то, что им пришлось пережить, впечатляет. Отличная работа и крепкие объятия из Испании";
- "Великолепная постановка, несмотря на такие условия в стране";
- "Украина, ты не сама, Европа поддерживает тебя".