В сети показали роскошную виллу певицы Гайтаны: фото дома

Журналисты показали элитный дом украинской звезды Гайтаны. Она живет в селе Иванковичи под Киевом. Артистка живет в роскошной двухэтажной вилле.

Известная исполнительница Гайтана прекратила деятельность в шоу-бизнесе и больше времени посвящает семье, а особенно своей дочери. Поэтому дом артистки имеет большой двор для развлечений девочки.

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Имение Гайтаны

Знаменитость живет в селе Иванковичи под Киевом, в направлении Одесской трассы. Как и большинство звездных домов, дом Гайтаны расположен в коттеджном городке возле озера Круглик.



Имение Гайтаны / Скриншот с видео

Коттеджный городок, где живет Гайтана, известен тем, что там раньше жил президент Владимир Зеленский, а также большинство участников "Квартала 95". Соседями Зеленского тогда были его коллеги по бизнесу – Сергей и Борис Шефиры.

Двухэтажная вилла Гайтаны расположена на огромном дворе. В нем есть площадка для дочери певицы, Сапфир-Николь. Девочка может проводить время на качелях, горке, в песочнице, бассейне и на батуте.



Дочь Гайтаны / Фото с инстаграма Гайтаны

Гайтана ухаживает также за небольшим огородом. Там она выращивает картофель, огурцы, помидоры и клубнику. Также звезда занимается авокадо и манго. Как рассказывала артистка, она выращивает собственные продукты не только для себя, но и для того, чтобы дочь видела, как растут овощи и фрукты.



Гайтана / Фото с инстаграма Гайтаны

Где живут украинские звезды