Перебрал обязанности матери: Чарльза III заснимали с легендарным красным чемоданом

Король Чарльз III берет на себя обязанности Елизаветы II. Его сняли со знаменитым красным чемоданом, где переносят важные документы.

После смерти Елизаветы II, ее старший сын Чарльз III автоматически стал королем Британии и Соединенного Королевства. Он взял на себя все обязанности монарха.

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Чарльз III снят с красным чемоданом

Букингемский дворец опубликовал фотографии Чарльза III в его кабинете. Он задумчиво перебирал документы в красном чемодане, который лежал рядом на кресле. В ящик обычно кладут документы, которые должен рассмотреть суверен.

Красный чемодан содержит документы от правительственных министров Великобритании и королевств, а также от представителей Содружества и других стран,

– сообщил дворец.



Чарльз ІІІ с красным чемоданчиком / Фото с твиттера королевской семьи

Этот ящик раньше получала Елизавета II

, Елизавета II была похоронена 19 сентября. Недавно Букингемский дворец показал фото надгробного камня из часовни, где похоронена королева. На нем выгравированы четыре имени: короля Георга VI, королевы-матери Елизаветы, Елизаветы II и принца Филиппа

В течение 70 лет королева Елизавета II получала документы в красном чемодане. Она рассматривала бумаги из ящика во все дни, кроме выходных и Рождества. В последний раз ее сфотографировали с чемоданом накануне праздников, когда монархиня находилась в Сандрингеме.



Елизавета II с чемоданом / Фото из твиттера королевской семьи

Другие фото Елизаветы II с чемоданом / Фото из твиттера королевской семьи