В сети выдали замуж 55-летнюю Хэлли Берри: курьезная реакция актрисы
Источник:инстаграм Хэлли Берри
В первый день 2022 года Хэлли Берри опубликовала романтическое фото с любимым Ваном Хантом, которое расценили как кадр со свадебной церемонии. Фанаты поспешили поздравить актрису с замужеством, но та опровергла слухи о четвертом браке.
Новый год Хэлли Берри отмечала в тропической стране с бойфрендом-музыкантом Ваном Хантом. В субботу, 1 января, в Instagram-профиле обладательницы Оскара появилось сообщение с интригующей подписью: "Что ж, теперь официально".
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На фото она позировала с 51-летним возлюбленным в пустом храме с видом на горы и океан. Фолловеры актрисы были убеждены, что пара сыграла скромную свадьбу и заключила официальный брак. В комментариях их оженили даже звездные друзья Хэлли Берри:
- Наоми Кэмпбелл: "Поздравляю, благословение вашему прекрасному союзу";
- Дуэйн Джонсон: "Поздравляю вас обоих";
- Ава Дюверней: "Благословение, королева";
- Лесли-Энн Брандт: "Это любовь, поздравляю";
- Питер Ли Томас (тренер Хэлли Берри): "Мое сердце просто взорвалось! Это сделало мой год! Не могу дождаться празднования! До скорой встречи".
Хэлли Берри с возлюбленным Ваном Хантом / Фото из инстаграма актрисы
Хэлли Берри с возлюбленным Ваном Хантом / Фото из инстаграма актрисы
Реакция Хелли Берри на слухи о женитьбе
55-летняя Хэлли Берри прокомментировала неоднозначное сообщение лишь на следующий день, 2 января. Актриса опровергла слухи о четвертом браке и объяснила, что в сети ее поняли неправильно. Они с Ваном Хантом просто развлекались, а не женились на самом деле.
Мы просто повеселились в Новый год! Люди, очевидно, не свайпают так часто, как мы думали. Спасибо за хорошие пожелания, они действительно тронули наши сердца! Теперь это официально, Интернет уже не победить,
– с юмором написала Хэлли Берри.
Хэлли Берри с возлюбленным Ваном Хантом / Фото из инстаграма актрисыНапомним, слухи о романе Хэлли Берри с Ваном Хантом появились еще в сентябре 2020 года, после совместного селфи в защитных масках. Однако первый публичный выход влюбленных состоялся лишь в апреле 2021 года. С музыкантом и композитором актриса засветилась на красной дорожке Оскара.