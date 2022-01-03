В сети выдали замуж 55-летнюю Хэлли Берри: курьезная реакция актрисы

В первый день 2022 года Хэлли Берри опубликовала романтическое фото с любимым Ваном Хантом, которое расценили как кадр со свадебной церемонии. Фанаты поспешили поздравить актрису с замужеством, но та опровергла слухи о четвертом браке.

Новый год Хэлли Берри отмечала в тропической стране с бойфрендом-музыкантом Ваном Хантом. В субботу, 1 января, в Instagram-профиле обладательницы Оскара появилось сообщение с интригующей подписью: "Что ж, теперь официально".

К теме Увидел в ней что-то особенное, – Ivan NAVI рассказал как в новогоднюю ночь встретил свою любовь

На фото она позировала с 51-летним возлюбленным в пустом храме с видом на горы и океан. Фолловеры актрисы были убеждены, что пара сыграла скромную свадьбу и заключила официальный брак. В комментариях их оженили даже звездные друзья Хэлли Берри:

Наоми Кэмпбелл : "Поздравляю, благословение вашему прекрасному союзу";

: "Поздравляю, благословение вашему прекрасному союзу"; Дуэйн Джонсон : "Поздравляю вас обоих";

: "Поздравляю вас обоих"; Ава Дюверней : "Благословение, королева";

: "Благословение, королева"; Лесли-Энн Брандт: "Это любовь, поздравляю";

"Это любовь, поздравляю"; Питер Ли Томас (тренер Хэлли Берри): "Мое сердце просто взорвалось! Это сделало мой год! Не могу дождаться празднования! До скорой встречи".

Хэлли Берри с возлюбленным Ваном Хантом / Фото из инстаграма актрисы

Хэлли Берри с возлюбленным Ваном Хантом / Фото из инстаграма актрисы

Реакция Хелли Берри на слухи о женитьбе

55-летняя Хэлли Берри прокомментировала неоднозначное сообщение лишь на следующий день, 2 января. Актриса опровергла слухи о четвертом браке и объяснила, что в сети ее поняли неправильно. Они с Ваном Хантом просто развлекались, а не женились на самом деле.

Мы просто повеселились в Новый год! Люди, очевидно, не свайпают так часто, как мы думали. Спасибо за хорошие пожелания, они действительно тронули наши сердца! Теперь это официально, Интернет уже не победить,

– с юмором написала Хэлли Берри.

Хэлли Берри с возлюбленным Ваном Хантом / Фото из инстаграма актрисы