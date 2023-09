В декабре 2022 года знаменитой певице Селин Дион поставили диагноз – синдром мышечной скованности. Артистка не может петь так, как раньше.

В каком состоянии Селин Дион

74-летняя сестра Селин Дион Клодетт рассказала о ее борьбе с редкой болезнью.

Она делает все, чтобы поправиться. Она – сильная женщина.

Клодетт Дион заметила, что Селин испытывает спазмы во всем теле. От синдрома лекарства, к сожалению, еще нет.

"Это болезнь, о которой мы так мало знаем. У нее бывают спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, бывает такое, когда просыпаешься посреди ночи через судороги в ноге или руке? С ней происходит что-то похожее, только у нее судороги во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль. Молимся о чуде. Мы скрещиваем пальцы, чтобы исследователи нашли лекарства против этой ужасной болезни".



Селин Дион / Фото из инстаграма Селин Дион

Когда Селин Дион призналась о болезни

55-летняя исполнительница впервые рассказала о непростой ситуации со здоровьем в декабре 2022 года. Тогда Селин Дион призналась, что работает с опытными врачами, чтобы вернуться в форму. Однако ей пришлось перенести весенний тур 2023 года на 2024 год.

"Эта болезнь затрагивает все аспекты моей повседневной жизни – когда я хожу, не дает мне петь так, как я привыкла", – говорила Селин Дион.

Селин Дион – знаменитая певица, одна из самых высокооплачиваемых исполнительниц. Она является победительницей Евровидения от Швейцарии в 1988 году с песней Ne partez pas sans moi. Именно Селин Дион исполняет мегахит из фильма "Титаник" – My Heart Will Go On.