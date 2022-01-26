Сестра Пэрис Хилтон станет мамой в третий раз

Ники Хилтон и ее муж Джеймс Ротшильд снова станут родителями! Летом этого года семья светской львицы пополнится третьим ребёнком.

38-летняя светская львица Ники Хилтон и ее муж Джеймс Ротшильд готовятся к появлению третьего ребенка. Об этом сообщил представитель пары американским изданиям.

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Сестра Пэрис Хилтон беременна в третий раз

Сама Ники Хилтон пока не комментирует предстоящее пополнение. Также неизвестным остался пол ребенка.

Ники Хилтон с дочерьми / Фото из инстаграма Ники Хилтон

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд воспитывают двух дочерей: 5-летнюю Лили Грейс Викторию и 4-летнюю Теодору Мэрилин. Сестра Пэрис признавалась, что в период жесткого карантина очень сблизилась с родными.

Мне на удивление нравилось не выходить из дома целыми днями. Было что-то уютное в том, чтобы быть "запертой" с моей семьей. Это семейное время было, безусловно, лучшим,

– рассказывала Ники.

Отношения Ники Хилтон и Джеймса Ротшильда

Младшая сестра Пэрис Хилтон познакомилась с будущим мужем в 2011 году на свадьбе общих друзей. С этого времени началась их история любви.

В 2014 году пара объявила о помолвке. Через год они отыграли пышную свадьбу в Кенсингтонском дворце. Невеста Ники Хилтон предстала в платье Valentino.