Сесть и умирать я не собираюсь, – жена Остапчука ответила на критику из-за своих фото из жизни
Источник:инстаграм Кристины Горняк
Жена Владимира Остапчука ответила на комментарии о том, что сейчас не время выставлять беззаботные фото. Она подчеркнула, что сегодня ее обязанностью является жить.
Жена Владимира Остапчука рассказала, что получила гневный комментарий подписчика. В нем говорилось, что ей якобы следует спохватиться и перестать публиковать сторез с одеждой и образами.
Смотрите также : Катя Осадча вернулась в Киев: трогательное фото воссоединения с мужем
"Мой долг – жить"
Кристина Горняк решила ответить на этот комментарий. Она поделилась, что такими мыслями многие сегодня отнимают у себя возможность жить.
Да, в стране полномасштабная война, унесшая сотни жизней, разрушает дома, города, и поверьте мне, я это очень хорошо понимаю, иначе я бы не делала все то, что делаю уже два месяца по помощи, я бы не носила каждый день коробки по 10 килограммов, когда моей сломанной спине это категорически делать нельзя, и так далее, но жить я не перестану! – написала нотариусиня.
"Бог дарит мне защиту, каждый день я просыпаюсь и благодарю за еще один день, а вечером за прожитый день, потому что я не знаю, сколько таких дней мне отмерено, поэтому я буду и хочу жить каждый день! Не так полноценно как раньше, потому что это сейчас невозможно, но сесть и умирать дома я не собираюсь, запрещать себе сделать прическу, или показать, что у меня есть силы хорошо одеться – это абсурд!", – подчеркнула она.
Кристина Горняк добавила, что ради нашей жизни армия стоит на передовой и воюет с врагом. Поэтому нельзя самим уносить у себя жизнь.
Живя сейчас, я набираюсь каждый день энергии, чтобы и дальше быть полезной для нуждающихся, помогать пострадавшим, но о себе не имею права забыть! И вам не советую! Тогда зачем все это, зачем пытаться выжить в войне, если сами запрещаете жить!?
– подытожила звездная жена.
Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк
В комментариях подписчики Кристины Горняк делятся мнениями о сообщении нотариусы. Большинство согласны с ее словами:
- "Я сейчас испугана в прямом смысле слова. И когда принимаю ванну думаю, что кто-то и пить не имеет и наказываю себя за это и т.д. Но надо жить! Спасибо за ваши слова и пост… потому что сложно перестроиться на жизнь" ;
- "Да и хочется отправить этот пост тем, кто постоянно делает замечания из-за вложенных волос или блеска на губах. А вы красавица и я полностью с вами соглашаюсь";
- "Думаю, что вы правы! Это сейчас особенно сложно – просто жить. Звучит абсурдно, но оно так. И мы должны себя вытаскивать обратно в жизнь, потому что она продолжается. Я желаю вам вдохновения и успеха, и мечтаю познакомиться в живую когда-то, потому что мы соседи";
- "Жизнь сегодня! И ее нужно жить, а не ставить на паузу!!! Завтра может не наступить";
- "Каждый выбирает сам, как принять ситуацию. Если есть возможность, то почему не радоваться каждый день? В начале мы сидели в бомбоубежище, потом неделю ехали на запад Украины, месяц искали квартиру. Все это очень истощает морально... И когда мы наконец-то заехали, я купила краску для волос и закрасила ту седину, которая как бешеная полезла от эмоций с 24.02. И это маленькое движение для того, чтобы начать хоть как-то жить. Есть возможность – воспользуйся".