"Она там, где дыра в крыше": Жадан показал руины дома на Салтовке, где была его квартира
Источник:Сергей Жадан
Украинский художник Сергей Жадан приехал в родной Харьков. Он показал разрушенный дом на Северной Салтовке, где раньше находилась его квартира.
Украинский поэт и писатель Сергей Жадан приехал в родной Харьков. Он показал здание, которое разрушили россияне постоянными обстрелами.
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Сергей Жадан показал квартиру
Художник поделился, что его квартира была на последнем этаже дома, расположенного в Северной Салтовке. Теперь здание почти полностью разрушено, а от бывших родных стен осталась только дыра в крыше.
Был вчера на Северной Салтовке, вошел посмотреть на нашу бывшую квартиру. Вот она там, где дыра в крыше, на последнем этаже. Прожили там несколько лет. Россияне несколько месяцев обстреливали этот район,
– написал Сергей Жадан.
Сергей Жадан / Фото из инстаграммы Сергея Жадана
Вдобавок писатель вспомнил о так называемой российской оппозиции, которая ничего не сделала для того, чтобы обстрелы прекратились. "Русское общество, насколько помню, особо не возражало. Это так, к разговору о российской демократической оппозиции".
В комментариях Жадана поддержали:
- "Демократическую оппозицию слышно только тогда, когда речь идет о Пушкине. Вот тут кровь имперская закипает, как это украинцы не хотят нашей великой культуры";
- "А они не только не возражали, но и кичились этим. Так что упрекать их - пустое дело";
- "Итак. Ни демократии, ни оппозиции, ни совести, ни репутации, ничего нет. Родной Харьков, Северная Салтовка – болит";
- ""Российская демократическая оппозиция" даже звучит как оксюморон";
- "Дыра в сердце";
- "Главное, что вы и ваша семья в безопасности".