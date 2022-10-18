Музыкант из "Антител" празднует день рождения: как поздравляют напарника Тополи с фронта

Пол года Тарас Тополя, лидер группы "Антитела" и музыканты Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь находились на фронте – сначала Киевщине, потом Харьковщине. Сегодня, 17 октября, Сергей празднует юбилей, 40 лет, поэтому все коллеги и поклонники поздравляют его с праздником.

Музыканты группы "Антитела" поделились в сети светлым фото Сергея, где тот в военной форме искренне улыбается. Они добавили, что гордятся, ценят и любят своего собрата. До войны Сергей был клавишником группы и сейчас продолжает свою музыкальную деятельность после ухода с фронта.

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"Сегодня у Сергея Усика юбилей! Дата, когда две трети жизни еще впереди. Да-да, желаем до 120-ти!! Соучредитель группы, талантливый музыкант, композитор, директор, надежный друг, лучший отец и любимый мужчина. Спасибо за музыку, воодушевление, неугомонность, верность стране, за достойный пример и за спасенные жизни! Усик, будь нам здоров и будь нам долго! Гордимся, ценим и любим! И помни, все будет так, как надо нам! С днем рождения!" – написали в коллективе.

Личным поздравлением в инстаграм-сторис также поделился лидер группы Тарас Тополя: "Вусону – сорокет, и все только начинается. Друг, чтобы сил было больше высоких мечтаний. Достигай!".



Тарас Тополь поздравил Сергея с праздником / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, что шесть месяцев войны Сергей Вусик вместе с коллегами из "Антител" служил в 130 батальоне терробороны Киева. Сначала они участвовали в боевых действиях в Киевской области, а затем – в Харьковской области. 25 августа Залужный откомандировал их из зоны боевых действий.

Музыканты сосредоточены на материальном обеспечении своего 130 батальона, аэроразработке и поддерживают детей погибших собратьев – в августе группа основала свой благотворительный фонд. Однако они отмечают, что по приказу готовы в любой момент вернуться на фронт.