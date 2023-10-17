Драка с военными и пророссийские заявления: самые громкие скандалы с Сергеем Сивохо

Популярный комик, телеведущий и актер Сергей Сивохо внезапно умер в ночь на 17 октября. За свою жизнь он много работал. Несколько месяцев шоумен был даже внештатным советником секретаря СНБО. И в этот период Сивохо часто попадал в скандалы.

Комик и политик время от времени позволял себе пророссийские высказывания. 24 Канал собрал самые громкие скандалы с Сергеем Сивохой.

Важно Умер актер и телеведущий Сергей Сивохо

Участие в антимайдане и поддержка Януковича

В 2014 году шоумен был участником антимайдана во время Революции Достоинства. Однако пресс-служба Сивохи опровергает его участие в акциях против Майдана.

Комик часто выступал на каналах Виктора Медведчука "112" и NewsOne, которые признали пропагандистскими. Кроме того, Сергей активно поддерживал "Партию регионов" и выступал с символикой политической силы экс-президента Виктора Януковича.

Пророссийские заявления Сивохи

С октября 2019 по март 2020 он был советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Через несколько месяцев политической карьеры Сивохо оскандалился высказываниями о войне на Донбассе.

В частности, шоумен заявил, что в Украине продолжается внутренний конфликт. А в соцсетях он призвал политиков не делить людей на сепаратистов и украинцев, а объединиться и уметь извиняться.

А в 2020 году в интервью Олесе Бацман Сергей Сивохо заявил, что украинские воины на Донбассе якобы причастны к мародерству покинутых переселенцами домов. Тогда он также повторил тезис росийской пропаганды о гражданском конфликте в Украине.

Конфликт в Донбассе многослойный. Первый слой – это Украина – Россия. Второй слой – это Россия и так называемый коллективный Запад. И никуда не деться – это подталкиваемые к конфликту силы Украина – Украина. Потому что мы имеем дело с гибридной войной,

– говорил Сивохо.

Драка с военными

24 марта 2020 года Сергея Сивохо уволили из СНБО. Причины увольнения не назвали. Сам Сивохо эмоционально отреагировал , заявив, что "людям из СНБО больше не интересна тема Донбасса".

В 2020 году Сивохо провел в Киеве презентацию "Национальной платформы примирения и единства". Там он оскандалился, назвав войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Из-за таких неоднозначных заявлений активисты и ветераны "Азова" сорвали мероприятие. Они с криками "позор" и "где ты был в 2014 году" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Так возникла драка, в которой Сивохо изрядно потолкали.

Сергей в схватке упал. Полицейские не смогли остановить драку, но впоследствии задержали 15 участников стычки и суд избрал им меры пресечения.

Сивоху избили во время презентации платформы примирения: видео

Что известно о Сергее Сивохе: коротко