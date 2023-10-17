Драка с военными и пророссийские заявления: самые громкие скандалы с Сергеем Сивохо
Популярный комик, телеведущий и актер Сергей Сивохо внезапно умер в ночь на 17 октября. За свою жизнь он много работал. Несколько месяцев шоумен был даже внештатным советником секретаря СНБО. И в этот период Сивохо часто попадал в скандалы.
Комик и политик время от времени позволял себе пророссийские высказывания. 24 Канал собрал самые громкие скандалы с Сергеем Сивохой.
Важно Умер актер и телеведущий Сергей Сивохо
Участие в антимайдане и поддержка Януковича
В 2014 году шоумен был участником антимайдана во время Революции Достоинства. Однако пресс-служба Сивохи опровергает его участие в акциях против Майдана.
Комик часто выступал на каналах Виктора Медведчука "112" и NewsOne, которые признали пропагандистскими. Кроме того, Сергей активно поддерживал "Партию регионов" и выступал с символикой политической силы экс-президента Виктора Януковича.
Пророссийские заявления Сивохи
С октября 2019 по март 2020 он был советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Через несколько месяцев политической карьеры Сивохо оскандалился высказываниями о войне на Донбассе.
В частности, шоумен заявил, что в Украине продолжается внутренний конфликт. А в соцсетях он призвал политиков не делить людей на сепаратистов и украинцев, а объединиться и уметь извиняться.
А в 2020 году в интервью Олесе Бацман Сергей Сивохо заявил, что украинские воины на Донбассе якобы причастны к мародерству покинутых переселенцами домов. Тогда он также повторил тезис росийской пропаганды о гражданском конфликте в Украине.
Конфликт в Донбассе многослойный. Первый слой – это Украина – Россия. Второй слой – это Россия и так называемый коллективный Запад. И никуда не деться – это подталкиваемые к конфликту силы Украина – Украина. Потому что мы имеем дело с гибридной войной,
– говорил Сивохо.
Драка с военными
В 2020 году Сивохо провел в Киеве презентацию "Национальной платформы примирения и единства". Там он оскандалился, назвав войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".
Из-за таких неоднозначных заявлений активисты и ветераны "Азова" сорвали мероприятие. Они с криками "позор" и "где ты был в 2014 году" начали дергать заместителя секретаря СНБО. Так возникла драка, в которой Сивохо изрядно потолкали.
Сергей в схватке упал. Полицейские не смогли остановить драку, но впоследствии задержали 15 участников стычки и суд избрал им меры пресечения.
Сивоху избили во время презентации платформы примирения: видео
Что известно о Сергее Сивохе: коротко
- Он стал известен благодаря своей игре за команду "Дрим-Тим". После КВН Сергея начал сниматься в кино. В 2000-х Сивохо вел развлекательные программы "Скрытая камера", "Как стать звездой" и "Моя хата с краю".
- Позже Сергей стал продюсером студии "Квартал 95", а также был тренером в первом сезоне "Лиги смеха".
- В 2019 году Сивохо приступил к политической карьере. Он баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по округу Донецкой области, но не прошел.
- После этого он несколько месяцев был внештатным советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса.
- 17 октября стало известно о смерти Сергея Сивохи. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Также это подтвердила пресс-служба шоумена изданию OBOZREVATEL.